Video: Khoảnh khắc Mỹ đánh chặn thành công tên lửa, UAV Iran

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc Mỹ đánh chặn thành công tên lửa và UAV Iran.

Ngày 6/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin: “Iran phóng 7 tên lửa đạn đạo về phía Kuwait và Bahrain vào khoảng vài giờ sau khi CENTCOM bắn hạ 4 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran được phóng về phía eo biển Hormuz”.

Theo báo cáo ban đầu, có 6 tên lửa bị đánh chặn và quả thứ 7 không đến được mục tiêu. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương. "Tuyên bố của Iran về việc gây thiệt hại cho sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain là sai sự thật", CENTCOM cho biết thêm.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận họ tấn công "căn cứ của đối phương trong khu vực". Theo CENTCOM, máy bay không người lái tấn công của Iran "gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với giao thông hàng hải trong khu vực".

Lực lượng Mỹ tấn công nhiều địa điểm đặt radar giám sát của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm "để phòng thủ trước cuộc tấn công trên biển tiếp theo".

Theo AP, vụ việc này tiếp tục phủ bóng đen lên nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Trước đó chỉ vài ngày, một cuộc tấn công bằng UAV nghi là của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại sân bay quốc tế Kuwait, khiến một người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và buộc sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Dù vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm bang Wisconsin ngày 5/6, ông cho rằng "mọi việc với Iran dường như đang diễn ra khá tốt".

Đảo Qeshm là hòn đảo lớn nhất Vịnh Ba Tư với diện tích khoảng 1.445 km². Nơi đây có vị trí chiến lược đặc biệt khi kiểm soát cửa ngõ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Qeshm thực tế đóng vai trò như một “tàu sân bay” không thể chìm của Iran.