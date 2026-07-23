Mỹ Tâm cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Huế Wonderverse Music Fest 2026

(VTC News) -

Theo tiết lộ của Ban Tổ chức Festival Huế tại buổi họp báo chiều 23/7, Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn nhất tại Huế từ trước đến nay.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9. Ban Tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng hàng chục nghìn lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Nhạc sĩ Huy Tuấn tiết lộ, Mỹ Tâm và dàn nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia biểu diễn tại Huế Wonderverse Music Fest 2026

Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, nơi di sản kết nối với kết âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống LED quy mô lớn, hình ảnh Visual, Media, công nghệ laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.

Song song với các chương trình nghệ thuật là không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và hoạt động tương tác cộng đồng, mang đến cho người dân và du khách một hành trình khám phá Huế hoàn toàn mới, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành và tỏa sáng.

Tâm điểm của Huế Wonderverse Music Fest 2026 là hai đêm đại nhạc hội mang hai chủ đề xuyên suốt. Đêm đầu (30/8) - "Di sản Thức giấc" - tôn vinh giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner), cùng các nghệ sĩ tiêu biểu như Phương Mỹ Chi và DJ/Producer Hoaprox. Bên cạnh đó, ca sĩ MONO được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản (Heritage Ambassador), đồng hành với Ban Tổ chức lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập đến thế hệ trẻ thông qua âm nhạc và các hoạt động truyền thông.

Đêm thứ hai (1/9) - "Di sản Hội nhập" - mang màu sắc âm nhạc điện tử quốc tế, quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trên cùng một sân khấu. Chương trình xác nhận sự tham gia của DJ VinJaz, nghệ sĩ từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, nghệ sĩ từng góp mặt tại Tomorrowland, cùng nhiều DJ quốc tế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế thông tin về sự kiện.

Huế Wonderverse Music Fest được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời là trung tâm văn hóa của khu vực.

Điểm nổi bật của Huế Wonderverse Music Fest là sự kiện được định hướng phát triển thành IP (Intellectual Property), thương hiệu lễ hội văn hóa, âm nhạc quốc tế của Huế với chiến lược tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là mô hình phát triển văn hóa mang tính chiến lược, hướng đến việc hình thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế cho biết, thông qua hai đêm nhạc hội, Huế Wonderverse Music Fest mong muốn kể câu chuyện về một Huế vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa không ngừng đổi mới, sáng tạo và kết nối với thế giới bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.

Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa di sản, nghệ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế, lễ hội hướng tới trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Huế trở thành đô thị di sản năng động, sáng tạo và hội nhập, khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa của khu vực châu Á.