Tiêm kích Nga rơi ở Moskva, phi công phóng ghế thoát hiểm

(VTC News) -

Khoảnh khắc chiếc máy bay rơi và bốc cháy tại tỉnh Moskva. (Video: @haryachatochka/Instagram)

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu đã bị rơi trong quá trình cất cánh tại tỉnh Moskva. Mẫu máy bay này được báo Kommersant và kênh Telegram Voievoda Veshchaet xác định là tiêm kích Su-57.

"Ngày 23/7, một chiếc máy bay chiến đấu đã gặp nạn trong quá trình cất cánh tại tỉnh Moskva. Phi công đã phóng ghế thoát hiểm và không nguy hiểm đến tính mạng. Máy bay rơi xuống khu vực không có dân cư, không gây thiệt hại trên mặt đất", tuyên bố nêu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay không mang theo vũ khí. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định ban đầu là do trục trặc kỹ thuật.

Chiếc máy bay được truyền thông Nga xác định là tiêm kích Su-57 rơi tại tỉnh Moskva. (Ảnh: Telegram)

Kênh Telegram địa phương Zvenigorod công bố loạt hình ảnh từ hiện trường. Những bức ảnh chụp từ nhiều góc khác nhau cho thấy ngọn lửa cùng cột khói đen dày đặc bốc cao tại khu vực gần làng Lutsino. Kênh này cũng dẫn lời các nhân chứng cho biết phi công đã kịp phóng ghế trước khi chiếc máy bay phát nổ.

Theo Kommersant, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định an toàn bay hoặc công tác chuẩn bị bay theo Điều 351 Bộ luật Hình sự Nga. Nguyên nhân vụ rơi máy bay cũng sẽ được các chuyên gia quân sự và một ủy ban của Bộ Quốc phòng Nga điều tra.

Su-57 là tiêm kích đa năng hiện đại nhất của Nga, được nhà sản xuất và chính quyền Nga xếp vào thế hệ thứ năm. Máy bay cất cánh lần đầu tiên năm 2010 và được coi là tiêm kích tiên tiến nhất đang phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ tai nạn.