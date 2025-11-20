Nga ra mắt động cơ 177S - 'trái tim mới' cho tiêm kích Su-57

(VTC News) -

Nhà sản xuất động cơ chính của Nga - United Engine Corporation (UEC), thuộc tập đoàn Rostec - đã giới thiệu động cơ 177S tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025. Động cơ mới này được coi là "trái tim" của tiêm kích Su-57.

Đây là hệ thống động cơ thế hệ thứ 5 dành cho máy bay chiến đấu chiến thuật, được phát triển trực tiếp từ dòng động cơ AL-31F/FP vốn đang trang bị cho toàn bộ dòng Su-27.

Động cơ phản lực thế hệ 5 – mẫu 177S của Nga – được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025, hứa hẹn nâng cấp sức mạnh cho tiêm kích Su-57. (Nguồn: Rostec)

Động cơ 177S có thể hoán đổi hoàn toàn về kích thước với các động cơ AL-31 hiện có. Điều này cho phép các nhà khai thác dễ dàng nâng cấp đội bay với chi phí tích hợp thấp, do chỉ cần sửa đổi khung máy bay ở mức tối thiểu.

Động cơ 177S được đánh giá có những thông số rất ấn tượng. Ở chế độ tăng lực, nó có thể tạo ra sức đẩy lên tới 14.500 kgf (31.967 lbf). Khi hoạt động bình thường, lực đẩy đạt khoảng 9.000 kgf (19.841 lbf).

Trọng lượng của toàn bộ động cơ vào khoảng 1.530 kg, với cửa nạp có đường kính 905 mm, gần như giống với thế hệ trước. Những đặc điểm này cho thấy 177S vừa mạnh mẽ vừa gọn gàng, dễ dàng lắp đặt trên nhiều loại máy bay chiến đấu mà không cần thay đổi lớn về thiết kế.

Động cơ 177S dù có kích thước gần giống thế hệ trước nhưng được nâng cấp mạnh mẽ bên trong. Nó tiêu hao ít nhiên liệu hơn khi bay, giúp máy bay có thể bay xa hơn.

Tuổi thọ của động cơ cũng được kéo dài tới khoảng 6.000 giờ hoạt động, trong khi thời gian giữa các lần bảo dưỡng là 1.500 giờ – gấp 4 lần so với loại cũ.

Ngoài ra, động cơ này được trang bị vòi phun đặc biệt cho phép điều chỉnh hướng lực đẩy, giúp máy bay xoay trở linh hoạt hơn. Hệ thống điều khiển hiện đại và quạt gió mới cũng giúp động cơ hoạt động ổn định, giảm nguy cơ hỏng hóc do va chạm với dị vật hay chim khi bay.

Theo báo cáo từ Defcros News, quá trình thử nghiệm bay của 177S đang ở giai đoạn nâng cao. UEC xác nhận động cơ này chủ yếu được thiết kế cho các mẫu Su-35S đời mới, Su-57 Felon và Su-75 Checkmate. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu trong vòng 18 - 24 tháng tới.

Động cơ 177S được coi là “giai đoạn 2” của chương trình Su-57, thường được gọi là Izdeliye 30 trong các nguồn tin Nga. Nó hứa hẹn mang lại lợi thế về tốc độ siêu hành trình và tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng vượt trội cho máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Với khả năng tương thích cao, chi phí vòng đời được cải thiện và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn, 177S được kỳ vọng sẽ giúp Nga duy trì sức cạnh tranh trên thị trường máy bay chiến đấu toàn cầu.

Theo Business Insider, Tập đoàn Máy bay Thống nhất của Nga gần đây đã bàn giao 2 chiếc Su-57 cho một khách hàng nước ngoài. Đây là dòng tiêm kích hiện đại nhất của Nga.

Hiện tại, ngoài Nga, chỉ có Mỹ (với F-35 Lightning II và F-22 Raptor) và Trung Quốc (với Chengdu J-20 và Shenyang J-35) đang sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.