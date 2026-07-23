Chiếc bút bi đâm thủng trực tràng bé trai 12 tuổi

(VTC News) -

Bé trai 12 tuổi được đưa vào khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cơ sở Ngọc Hồi, Hà Nội) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Cơn đau xuất hiện đột ngột, tăng nhanh và liên tục khiến các bác sĩ phải kích hoạt quy trình cấp cứu ngay khi tiếp nhận.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp phát hiện một dị vật nằm sâu trong trực tràng. Dị vật đã gây thủng đại tràng, làm tổn thương bàng quang và dẫn đến nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng bệnh nhi.

Trong ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài gần 6 giờ, các bác sĩ lấy ra một chiếc bút bi mắc trong trực tràng, đồng thời xử trí lỗ thủng đại tràng, khâu phục hồi bàng quang, cắt bỏ đoạn ruột đã hoại tử và tạo hậu môn nhân tạo để kiểm soát nhiễm trùng, bảo toàn tính mạng cho người bệnh.

Chiếc bút bi mắc trong trực tràng bệnh nhân.

Theo ê-kíp điều trị, dị vật đường hậu môn - trực tràng là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu đến viện muộn, người bệnh có thể bị thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương các cơ quan lân cận như bàng quang. Những biến chứng này diễn tiến rất nhanh và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau phẫu thuật và quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã có chuyển biến khả quan. Trẻ tỉnh táo, không còn những cơn đau bụng dữ dội từng xuất hiện khi nhập viện. Các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát, chăm sóc hậu phẫu, xây dựng kế hoạch điều trị cũng như phục hồi chức năng trong thời gian tới.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài hoặc đau dữ dội không rõ nguyên nhân, đau vùng hậu môn - trực tràng, chảy máu hậu môn, sốt, nôn, bí trung đại tiện hoặc cơn đau ngày càng tăng.

Nếu trẻ có biểu hiện né tránh, sợ hãi, thay đổi tâm lý hoặc cố tình che giấu tình trạng sức khỏe, cha mẹ cũng không nên bỏ qua. Việc phát hiện và can thiệp sớm không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng mà còn hạn chế những tổn thương lâu dài về thể chất và tâm lý.

Ngoài theo dõi sức khỏe hằng ngày, phụ huynh nên dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tạo cảm giác an toàn để trẻ sẵn sàng chia sẻ những vấn đề khó nói. Đây là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm các tình huống bất thường, từ đó tăng cơ hội điều trị thành công và giảm nguy cơ để lại di chứng.