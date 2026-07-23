Hà Nội FC chia tay nhà tài trợ đặc biệt sau 6 mùa giải

(VTC News) -

Chiều 23/7, trên fanpage chính thức, Hà Nội FC thông báo chia tay nhà tài trợ trang phục Jogarbola Việt Nam, nhãn hàng của Công ty Cổ phần Động Lực. Hai bên kết thúc mối quan hệ hợp tác sau 6 năm gắn bó. Jogarbola Việt Nam là một trong những nhà tài trợ lớn của đội bóng Thủ đô trong giai đoạn này.

Trong 6 năm đồng hành, nhà tài trợ đầu tư vào khâu nghiên cứu, thiết kế nhiều mẫu áo đấu, áo di chuyển và các trang phục liên quan theo hơi hướng thời trang mới. Những sản phẩm này góp phần cải thiện hình ảnh của Hà Nội FC và nhận được sự hưởng ứng từ cổ động viên đội bóng cùng đông đảo khách hàng.

Hà Nội FC sẽ có nhà tài trợ áo đấu mới ở mùa giải 2026-2027.

Trên fanpage Facebook chính thức, Hà Nội FC viết: "Hành trình khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp luôn còn mãi. CLB Bóng đá Hà Nội xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Công ty Cổ phần Động Lực vì đã đồng hành cùng đội bóng trong suốt thời gian qua. Sự tin tưởng, ủng hộ và gắn bó của Động Lực không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn góp phần tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trên hành trình phát triển của CLB.

Trải qua nhiều mùa giải với những thử thách và thành công, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã được xây dựng trên nền tảng của sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Những giá trị ấy sẽ luôn là một phần đáng trân trọng trong lịch sử CLB Bóng đá Hà Nội.

Một lần nữa, CLB Bóng đá Hà Nội xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần Động Lực cùng toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên; đồng thời chúng tôi tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên sẽ tiếp tục được vun đắp và hy vọng sẽ sớm có cơ hội hợp tác trong những dự án mới, cùng hướng tới sự phát triển của thể thao và bóng đá Việt Nam. Kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành công hơn nữa".

Nhà tài trợ cho biết việc được đồng hành cùng một trong những đội bóng hàng đầu Việt Nam là trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ. Jogarbola Việt Nam gửi lời chúc Hà Nội FC tiếp tục đạt được nhiều thành công và bước sang một trang mới trong hành trình phát triển.