Hoàng Đức: 'Tuyển Việt Nam tấn công chỉn chu hơn 2 năm trước'

(VTC News) -

Trước trận đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Timor Leste ngày 24/7 ở lượt mở màn ASEAN Cup 2026, Nguyễn Hoàng Đức cho rằng đội nhà tiến bộ ở khả năng triển khai tấn công. Tiền vệ của Ninh Bình FC đánh giá các phương án tấn công của tuyển Việt Nam hiện chỉn chu hơn so với hai năm trước. Theo Hoàng Đức, những bài tập của HLV Kim Sang-sik giúp các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập và gắn kết thành một tập thể thống nhất.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nói: "Trong khoảng một tháng vừa qua, trước thềm giải đấu, toàn đội đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với cường độ tập luyện rất cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Huấn luyện viên đã đưa ra rất nhiều bài tập khác nhau. Đặc biệt, ở giải đấu năm nay có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự, cùng với một số cầu thủ nhập tịch nên sự cạnh tranh là rất lớn.

Thầy luôn xây dựng các bài tập để giúp cầu thủ nhanh chóng hòa nhập, gắn kết thành một tập thể thống nhất và triển khai các phương án tấn công chỉn chu hơn so với hai năm trước. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một giải đấu thật tốt, cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay và bảo vệ thành công chức vô địch".

Đội tuyển Việt Nam đấu với Timor Leste ở trận ra quân.

Ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam gặp Timor Leste ngày mai (24/7). Đối thủ không được đánh giá cao nhưng với xu hướng thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển những năm gần đây, Hoàng Đức cho rằng cuộc đọ sức với Timor Leste không dễ dàng như nhiều người nghĩ. Tại ASEAN Cup 2024, đội bóng này từng để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu và khả năng gây khó khăn cho các đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng một tháng, trong đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Hoàng Đức khẳng định toàn đội đang háo hức chờ đợi trận mở màn và sẽ nỗ lực hướng đến chiến thắng.

"Trận đấu ngày mai là trận đầu tiên của giải đấu nên chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, chúng tôi đều rất hào hứng chờ đợi trận đấu mở màn và sẽ cống hiến hết mình để có một trận đấu thật tốt, hướng đến chiến thắng.

Với cá nhân tôi, đây là một trận đấu quan trọng. Tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, ghi bàn để dành tặng người hâm mộ và cống hiến một màn trình diễn thật hay", Hoàng Đức cho biết.