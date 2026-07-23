Sở Xây dựng Đà Nẵng lên tiếng trước thông tin dời trung tâm hành chính

(VTC News) -

Trong buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng chiều 23/7, trả lời câu hỏi liên quan đến đề xuất của một số chuyên gia tại các hội thảo quy hoạch gần đây về việc di dời Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - khẳng định đến thời điểm hiện tại, Sở chưa nhận được bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào của thành phố về vấn đề này.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Tuấn.

Theo ông Tuấn, UBND thành phố và Sở Xây dựng luôn trân trọng, cầu thị, ghi nhận các ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học tại các diễn đàn quy hoạch. Những góc nhìn mới về tổ chức không gian đô thị là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng để các cơ quan quản lý nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Tuy nhiên, việc định vị hay di chuyển không gian trung tâm hành chính là chủ trương rất lớn, tác động sâu rộng đến cấu trúc kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đời sống người dân cũng như định hướng phát triển của toàn thành phố. Mọi sự thay đổi (nếu có) trong tương lai đều phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn của thành phố, phù hợp với chủ trương của Trung ương, quy hoạch thành phố và quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Theo ông, quá trình này đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng, khoa học, đa chiều; cân nhắc kỹ giữa nguồn lực đầu tư, hiệu quả sử dụng, tác động đến giao thông đô thị và tính kết nối vùng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng chia sẻ thêm, các ý tưởng được nêu tại các hội thảo hiện mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu, đề xuất của các chuyên gia. Trước khi đưa ra bất kỳ định hướng nào, thành phố sẽ phải thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định, bao gồm lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và người dân.

Đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời Trung tâm hành chính về phía Nam.