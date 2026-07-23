Tài xế xe khách có hơi men vẫn chở 47 công nhân 'do không tìm được ai lái thay'

(VTC News) -

Sáng 22/7, khi làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát 98B-012.XX có biểu hiện bất thường nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra xác định tài xế Hà Văn D. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081 miligam/1 lít khí thở. Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, trên xe đang chở 47 công nhân đến nơi làm việc.

Tài xế Hà Văn D. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081 miligam/1 lít khí thở. (Ảnh cắt từ clip)

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết tối hôm trước đã uống nhiều rượu, bia. Đến sáng hôm sau, do "không tìm được người lái thay" và muốn kịp chuyến đưa công nhân đến nơi làm việc nên vẫn lái chiếc ô tô khách.

Theo CSGT, việc tài xế sử dụng rượu, bia rồi điều khiển xe khách chở đông người tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hàng chục hành khách và những người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo "đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không lái xe", đặc biệt đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, bởi chỉ một quyết định chủ quan cũng có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.