Tạm giữ thanh niên dương tính ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tông thẳng CSGT

(VTC News) -

Ngày 7/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Bùi Mạnh Thắng (SN 2000) và Bùi Văn Đạt (SN 2001, cùng trú tại xã Hợp Kim, Phú Thọ), để điều tra liên quan hành vi tông thẳng cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 14h54 ngày 6/6, Tổ công tác Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 12B, đoạn qua xã Dũng Tiến.

Phát hiện hai thanh niên trên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, Trung tá Bùi Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Bùi Văn Đạt là người cầm lái không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào Trung tá Bùi Thanh Tùng, khiến anh bị hất văng rồi ngã đập đầu xuống đường.

Hình ảnh nam thanh niên tông thẳng vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

Các thành viên Tổ công tác Đội CSGT số 5 nhanh chóng khống chế Thắng và Đạt, sau đó bàn giao cho Công an xã Dũng Tiến xử lý theo quy định.

Trung tá Bùi Thanh Tùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, Trung tá Bùi Thanh Tùng bị sưng đau vùng sau gáy.

Kiểm tra của Công an xã Dũng Tiến cho thấy cả Đạt và Thắng đều dương tính với chất ma túy (heroin). Ngoài ra, Đạt điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo quy định.