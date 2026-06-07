Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực thi đua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Chính trị. Các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam nỗ lực thi đua triển khai các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết quan trọng đã đề ra.