(VTC News) -

Trên thị trường, những mẫu xe có giá dưới 20 triệu đồng vẫn được nhiều người tiêu dùng quan tâm bởi chi phí hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, điện năng, dễ bảo dưỡng và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Dưới đây là top 7 mẫu xe dưới 20 triệu đáng mua từ Honda, SYM, Kymco, VinFast và Yadea.

Honda Wave Alpha 110

Giá bán lẻ đề xuất:

Bản đặc biệt: 18.742.909 VNĐ

Bản tiêu chuẩn: 17.859.273 VNĐ

Honda Wave Alpha là mẫu xe số phổ thông bán chạy hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Tính đến năm 2026, mẫu xe này vẫn được Honda Việt Nam sản xuất và phân phối chính hãng với ba phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển.

Honda Wave Alpha là mẫu xe số phổ thông bán chạy hàng đầu tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Xe sử dụng động cơ 109,1cc, công suất tối đa 8,2 mã lực, kết hợp hộp số tròn 4 cấp. Honda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,72 lít/100km, thuộc nhóm tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay.

Ưu điểm nổi bật của Wave Alpha là độ bền cao, phụ tùng phổ biến, chi phí sửa chữa thấp và khả năng giữ giá tốt khi bán lại.

Honda Blade 110 Tiêu chuẩn

Giá bán lẻ đề xuất: 18.900.00 VNĐ

Honda Blade 110 phù hợp với người dùng trẻ yêu thích phong cách thể thao nhưng vẫn đảm bảo về vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng.

Honda Blade 110 phù hợp với người dùng trẻ. (Ảnh minh họa)

Xe được trang bị động cơ 109,1cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giúp tối ưu khả năng vận hành và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Thiết kế tem xe, mặt nạ trước và các đường nét góc cạnh giúp Blade trẻ trung hơn so với Wave Alpha.

SYM Elegant 50

Giá đề xuất: 16.700.000 VNĐ

SYM Elegant 50 là một trong những mẫu xe số 50cc bán chạy nhất tại Việt Nam. Xe được thiết kế hướng đến đối tượng người dùng là học sinh và người chưa có giấy phép lái xe.

SYM Elegant 50 là một trong những mẫu xe số 50cc bán chạy nhất tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Mẫu xe sử dụng động cơ 49,5cc, kiểu dáng đơn giản, trọng lượng nhẹ và chiều cao yên thấp, giúp người mới sử dụng dễ làm quen. Ngoài ra, mức tiêu hao nhiên liệu thấp cũng là một lợi thế lớn của Elegant 50.

SYM Galaxy 50

Giá đề xuất: 18.000.000 VNĐ

Galaxy 50 là mẫu xe số mang phong cách thể thao của SYM. So với Elegant 50, mẫu xe này có thiết kế mạnh mẽ hơn với nhiều chi tiết góc cạnh và bộ tem năng động.

Galaxy 50 là mẫu xe số mang phong cách thể thao của SYM. (Ảnh minh họa)

Xe sử dụng động cơ 50cc phù hợp với học sinh trung học phổ thông. Khả năng vận hành ổn định, dễ điều khiển cùng chi phí sử dụng thấp giúp Galaxy 50 trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe dưới 20 triệu đồng.

Tính đến năm 2026, Galaxy 50 vẫn nằm trong danh mục sản phẩm chính thức của SYM Việt Nam.

Kymco Visar S 50

Giá bán lẻ đề xuất: 17.440.000 VNĐ

Kymco Visar S 50 là một trong những mẫu xe số 50cc nổi bật trên thị trường hiện nay. Xe được nâng cấp về màu sắc, tem xe và một số chi tiết thiết kế so với phiên bản Visar 50 tiêu chuẩn.

Kymco Visar S 50 là một trong những mẫu xe số 50cc nổi bật trên thị trường hiện nay. (Ảnh minh họa)

Mẫu xe sử dụng động cơ 49,5cc, có trọng lượng nhẹ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt và phù hợp với học sinh hoặc người chưa có bằng lái.

Theo thông tin từ Kymco Việt Nam, Visar S 50 vẫn được phân phối chính hãng trong năm 2026.

Yadea iCute

Giá bán lẻ đề xuất: 15.490.000 VNĐ

Yadea iCute là mẫu xe điện hướng tới người dùng trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh và nữ giới. Xe sở hữu thiết kế mềm mại, nhỏ gọn cùng nhiều tùy chọn màu sắc thời trang.

iCute ghi điểm nhờ chi phí sử dụng thấp và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị. (Ảnh minh họa)

Mẫu xe được trang bị ắc quy Graphene, có thể di chuyển khoảng 60 km sau mỗi lần sạc. Tốc độ tối đa dưới 50 km/h giúp xe phù hợp với đối tượng học sinh theo quy định hiện hành.

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, iCute còn ghi điểm nhờ chi phí sử dụng thấp và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị.

VinFast Flazz

Giá bán: 16.900.000 (Đã gồm VAT, 1 pin 1.2kWh, 1 bộ sạc)

VinFast Flazz là mẫu xe máy điện do VinFast ra mắt tháng 11/2025, thuộc phân khúc phổ thông phù hợp với học sinh, sinh viên và người dùng cần phương tiện gọn nhẹ, không yêu cầu bằng lái.

VinFast Flazz là mẫu xe máy điện phù hợp người dùng cần phương tiện gọn nhẹ, không yêu cầu bằng lái. (Ảnh minh họa)

Mẫu xe này nổi bật với thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn và mức giá dễ tiếp cận, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một mẫu xe điện nhỏ gọn để di chuyển hàng ngày.

Nên lựa chọn mẫu xe nào?

Trong phân khúc dưới 20 triệu đồng, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn từ xe số truyền thống, xe 50cc đến xe điện. Tùy nhu cầu sử dụng, người mua có thể cân nhắc giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành, thiết kế hoặc tính tiện dụng để lựa chọn mẫu xe máy phù hợp.

Nếu ưu tiên độ bền và khả năng giữ giá, mẫu xe của Honda Wave Alpha 110 là lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong phân khúc dưới 20 triệu đồng.

Đối với học sinh hoặc người chưa có giấy phép lái xe, SYM Elegant 50, SYM Galaxy 50 và Kymco Visar S 50 là những lựa chọn tốt để tham khảo.

Nếu muốn chuyển sang sử dụng phương tiện xanh với chi phí vận hành thấp có thể tham khảo VinFast Flazz và Yadea iCute.

Giá xe trong bài là giá bán lẻ đề xuất trên website chính thức của các thương hiệu. Tuy nhiên, giá có thể sẽ thay đổi tùy theo thời điểm, tùy đại lý và các khu vực bán xe khác nhau.