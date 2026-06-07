Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Các đại biểu cũng thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, Đại hội công bố quyết định thành lập các tổ thảo luận để đại biểu tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội.