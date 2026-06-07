Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 7/6, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn do ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, dẫn đầu, cùng sự tham gia của các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.
Đội tiêu binh danh dự cẩn trọng rước vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Các đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Lương Quốc Đoàn cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX trang nghiêm tiến vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 7-8/6, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.
Tham dự Đại hội có 599 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.
Đại hội là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Các đại biểu cũng thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, Đại hội công bố quyết định thành lập các tổ thảo luận để đại biểu tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội.
Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Điều lệ Hội; thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.