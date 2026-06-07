Tăng Phúc thay đổi thế nào sau một thập kỷ kiên trì theo đuổi âm nhạc?

(VTC News) -

Tối 6/6, ca sĩ Tăng Phúc tổ chức mini concert mang tên Sun Song: The New Beginning. Đây không chỉ là đêm diễn cá nhân đầu tiên của anh tại TP.HCM, mà còn là nơi nhìn lại hành trình một thập kỷ bền bỉ với âm nhạc.

êm nhạc là cột mốc giúp Tăng Phúc định vị lại chân dung của bản thân khi trưởng thành hơn trong tư duy, đa dạng hơn trong kỹ năng và chủ động hơn trong lộ trình nghệ thuật.

Tăng Phúc có hành trình 10 năm theo đuổi âm nhạc.

Trên sân khấu, Tăng Phúc có dịp trải lòng về khoảng thời gian làm nghề của mình. Giọng ca sinh năm 1990 thừa nhận ngay từ khi mới đi hát quán cà phê, anh luôn muốn khán giả tập trung nghe mình hát. Sau đó khi có những cơ hội được khán giả biết đến, anh bắt đầu đi hát nhiều hơn.

Tuy nhiên có thời điểm, anh liên tục ra các sản phẩm âm nhạc đa thể loại, thậm chí "mỗi dịp lễ ra một bài nhưng không ai nghe". Tăng Phúc cảm thấy may mắn khi có cơ hội tham gia các chương trình truyền hình để có thể tiếp cận thêm nhiều khán giả cũng như những mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

“10 năm là một hành trình đủ dài để tôi nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quá quen với một Tăng Phúc đứng yên một chỗ hát nhạc buồn. Sau những cột mốc rèn luyện, tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi sẵn sàng cho một chương mới đón nhận nhiều thử thách và rực rỡ hơn”, nam ca sĩ chia sẻ.

Điểm đáng chú ý nhất về mặt dàn dựng trong đêm nhạc là hệ thống sân khấu 360 độ. Ý tưởng này do chính Tăng Phúc đề xuất và được hiện thực hóa cùng nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Lựa chọn này cho thấy mong muốn của Tăng Phúc trong việc tạo ra một không gian âm nhạc gần gũi, kết nối trực tiếp và không có khoảng cách với người nghe.

Tư duy âm nhạc của Tăng Phúc còn được phân định rõ ràng qua 2 phần của chương trình. Ở phần đầu, nam ca sĩ giữ thế mạnh khi thể hiện lại loạt ca khúc ballad gắn liền với tên tuổi như Từ đây từ nay, Sau ngần ấy năm, Thế giới mất đi một người, Thành phố cô đơn…

Sau đó sang phần tiếp theo, Tăng Phúc quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân với những mảng màu âm nhạc có tiết tấu. Những bản hit quen thuộc như Đừng chờ anh nữa, Kỳ vọng sai lầm, Nhờ em nhắn với người đó, Anh không quan trọng nữa... đều được làm mới bằng những bản phối hiện đại, kết hợp cùng vũ đạo.

Nam ca sĩ trưởng thành trong cả giọng hát lẫn phong cách.

Ngoài Tăng Phúc, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của 13 khách mời như Rhymastic, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Neko Lê, Kay Trần, Liên Bỉnh Phát... Đặc biệt, màn chào sân ấn tượng của tân binh Minh Huy với ca khúc The taste of your lips chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiếp nối. Đây là người đàn em mà Tăng Phúc chính thức nhận đỡ đầu và cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ hết mình trên con đường phát triển sự nghiệp sắp tới.

Cuối chương trình, Tăng Phúc cũng khiến khán giả bất ngờ khi giới thiệu bộ đôi đĩa CD vật lý sẽ phát hành trong tháng 6. Với Tăng Phúc, chiếc CD này chính là lời tri ân chân thành nhất anh dành tặng cho người hâm mộ và cho chính bản thân mình vì đã kiên cường không bỏ cuộc.