Học trò Johnny Trí Nguyễn đá cực nhanh, chỉ 2 phút hạ gục võ sĩ Philippines

(VTC News) -

Video: Bùi Trường Sinh hạ gục Balacoa.

Trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 32 (LC32) diễn ra tại Hà Nội tối qua 6/6 là màn so tài giữa Bùi Trường Sinh và Eric Balacoa. Chỉ sau 2 phút, đại diện chủ nhà giành chiến thắng knock-out trước đối thủ người Philippines.

Những tình huống vào đòn chân uy lực được cả hai võ sĩ thực hiện ngay từ đầu trận. Bước sang phút thứ 3, sau những tình huống đổi tấn liên tục, Bùi Trường Sinh tung một cú đá thẳng vào vùng bụng của Eric Balacoa, hạ gục võ sĩ người Philippines ngay lập tức.

Tay đấm thuộc Võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn nâng thành tích MMA chuyên nghiệp lên 6 chiến thắng (4 trận thua). Đáng chú ý, trong 6 trận gần nhất, Bùi Trường Sinh chỉ thua Sopenha Pheng (Campuchia).

Võ sĩ Bùi Trường Sinh (đỏ)

LC32 còn 1 trận đấu khác giữa võ sĩ Việt Nam và đối thủ ngoại quốc. Lê Nguyên Phúc thất bại trước Siyovush Gulmamadov ở hạng cân 60 kg.

Võ sĩ người Tajikistan cho thấy sự vượt trội về thể lực. Áp lực từ các đòn vật, khoá trong suốt 3 hiệp khiến Lê Nguyên Phúc gần như không thể tìm kiếm cơ hội phản công. Siyovush Gulmamadov thắng theo kết quả tính điểm.

Ở hạng 56 kg, Nguyễn Phú Thịnh thắng submission (khuất phục bằng đòn khoá siết) trước Đỗ Nguyễn Minh Quyền. Phú Thịnh chiếm ưu thế từ sớm. Những pha vào đòn với sức bật ấn tượng giúp Nguyễn Phú Thịnh đánh ngã Minh Quyền với một đòn tay phải chính xác trước khi kết thúc trận đấu.

Trong trận đấu 60 kg, Phạm Anh Đức ngắt chuỗi thua liên tục bằng trận thắng Đinh Chí Công. Sau khi hoá giải các đòn chân của đối thủ ở đầu hiệp, Phạm Anh Đức nhanh chóng đáp trả bằng đòn vật, khoá bào mòn thể lực của đối phương. Sang hiệp 2, vũ khí này của anh tiếp tục hiệu quả, dẫn đến cú bẻ tay quyết định.

Trận đấu nữ duy nhất của LC32 là màn so tài giữa Võ Nguyễn Ngọc Linh và Trần Lê Phi Khanh (hạng 56 kg). Hai cú knockdown (đánh ngã) cực nặng được Phi Khanh tạo ra bằng cái tay trái khiến Ngọc Linh trải qua hiệp 1 đầy khó khăn.

Sang hiệp 2, từ một tình huống giằng co trên mặt sàn, Ngọc Linh tận dụng sơ hở từ Phi Khanh để thực hiện đòn bẻ tay trong thế khóa tam giác. Ngọc Linh giành chiến thắng đầy bất ngờ.