Nhiều quốc gia tăng tốc mở rộng hạ tầng sạc để thúc đẩy xe điện

(VTC News) -

Các chính phủ và tổ chức tài chính quốc tế thời gian gần đây liên tục công bố những kế hoạch mở rộng mạng lưới trạm sạc, coi đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phổ cập xe điện.

Đức là một trong những thị trường xe điện phát triển nhất châu Âu. (Ảnh: Heise)

Tại châu Âu, Đức vượt mốc 200.000 điểm sạc công cộng, khẳng định vị thế là một trong những thị trường xe điện phát triển nhất khu vực.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 1/4/2026, nước này có 200.255 điểm sạc công cộng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn 149.000 điểm sạc AC và hơn 51.000 điểm sạc nhanh DC, cung cấp tổng công suất khoảng 8,5 GW.

Đáng chú ý, phân khúc sạc công suất lớn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Số điểm sạc siêu nhanh trên 299 kW tăng 41% trong một năm, lên gần 17.700 điểm. Các bang Nordrhein-Westfalen, Bayern và Baden-Württemberg hiện đều sở hữu trên 30.000 điểm sạc công cộng.

Xu hướng mở rộng hạ tầng không chỉ diễn ra tại các nền kinh tế phát triển ở Tây Âu. Tại khu vực Trung và Đông Âu, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) vừa phê duyệt khoản vay 35 triệu euro cho nhà vận hành trạm sạc GreenWay, nằm trong gói tài trợ tổng trị giá 113 triệu euro.

Nguồn vốn sẽ được sử dụng để triển khai 2.700 điểm sạc nhanh và siêu nhanh công cộng tại Ba Lan, Slovakia và Croatia trước năm 2028.

Theo EBRD, việc thiếu hụt hạ tầng sạc vẫn là một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển của xe điện tại khu vực này, dù nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp ngày càng gia tăng.

Tại châu Á, nhiều quốc gia cũng đang tăng tốc đầu tư nhằm chuẩn bị cho làn sóng xe điện trong những năm tới.

Campuchia mới đây công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 10 triệu USD để mở rộng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc.

Chính phủ nước này đã phê duyệt hơn 170 trạm sạc và đang chuẩn bị triển khai các trạm sạc nhanh điện áp cao dọc những tuyến giao thông huyết mạch kết nối thủ đô Phnom Penh với các trung tâm logistics và kinh tế.

Tính đến tháng 3/2026, Campuchia có hơn 16.200 xe điện đang lưu hành, bao gồm ôtô, xe máy và xe ba bánh điện. Quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu nâng con số đó lên 30.000 xe vào năm 2030.

Một trạm sạc xe điện tại Campuchia. (Ảnh: Kampucheathmey)

Malaysia cũng cho thấy tham vọng lớn trong lĩnh vực hạ tầng sạc. Chính phủ nước này đặt mục tiêu xây dựng 10.000 trạm sạc xe điện trong năm 2026.

Chỉ sau quý I, Kuala Lumpur và bang Penang đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cả năm, trong khi nhiều bang khác đạt trên 50% kế hoạch.

Theo Viện Công nghiệp Ôtô, Robot và Internet vạn vật Malaysia (MARii), nước này hướng tới mục tiêu xe điện và xe điện hóa chiếm 20% tổng doanh số ôtô mới vào năm 2030.

Trong khi nhiều quốc gia tập trung phát triển các mạng lưới sạc dọc đường cao tốc và khu đô thị, Ấn Độ lựa chọn một hướng tiếp cận khác khi tận dụng hệ thống đường sắt để mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc.

Khu vực Đường sắt Trung Bắc Ấn Độ (NCR) đã khởi động kế hoạch lắp đặt trạm sạc xe điện tại năm nhà ga lớn gồm Prayagraj Chheoki, Naini, Chunar, Tundla và Mirzapur.

Theo giới chức đường sắt Ấn Độ, các nhà ga có thể trở thành những trung tâm sạc quan trọng trong tương lai, đặc biệt với những người gửi xe tại ga trước khi tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa. Các trạm sạc cũng được quy hoạch đi kèm khu vực chờ và các tiện ích phục vụ người dùng.

Tại Việt Nam, làn sóng chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng sạch đang tăng tốc mạnh mẽ. Nhận thức rõ hạ tầng trạm sạc là yếu tố quyết định, các doanh nghiệp tiên phong đang liên tục đẩy mạnh xã hội hóa qua những hợp tác chiến lược.

Mới đây, thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã mở ra một chương mới cho bản đồ giao thông xanh. Hai bên sẽ triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc.

Trước khi hợp tác với Vietnam Post, V-Green cũng đã bắt tay với nhiều tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản, chuỗi bán lẻ và trạm dừng nghỉ. Những liên minh này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trạm sạc tại các khu đô thị hay các trục cao tốc huyết mạch. Tuy nhiên, việc hợp tác với một doanh nghiệp bưu chính quốc gia lại mang tầm vóc hoàn toàn khác biệt.

Sự phát triển thần tốc của trạm sạc và tủ đổi pin đã thay đổi triệt để tâm lý của người tiêu dùng. Nỗi sợ hết năng lượng giữa đường vốn là rào cản lớn nhất nay đã được giải quyết. Tại các thành phố, mạng lưới sạc hiện hữu dày đặc. Quy trình đổi pin xe máy điện chỉ mất chưa đầy một phút, nhanh hơn thời gian đổ một bình xăng truyền thống. Các trụ sạc ô tô điện công suất cao cũng giúp người dùng nạp năng lượng linh hoạt mọi lúc mọi nơi, giúp xóa bỏ "nỗi sợ hết pin", thúc đẩy người dân chuyển sang phương tiện thuần điện.