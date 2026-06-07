Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 người

(VTC News) -

Sáng 7/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên thứ nhất.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 người.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam cho biết, tổng số đại biểu được triệu tập là 599, tổng số đại biểu dự Đại hội là 598 (vắng 1 đại biểu, lý do đi công tác nước ngoài).

Về cơ cấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII là 66 đại biểu (chiếm 11,03%). Trong đó, Trung ương Hội 14 đại biểu; các bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà khoa học 13 đại biểu; cấp tỉnh và cơ sở 39 đại biểu. Đại biểu đại diện Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố gồm 503 người (84,11%).

Đại biểu là nam 379 người (63,38%), đại biểu nữ 219 người (36,62%).

Theo ông Phạm Tiến Nam, có 542 đại biểu là đảng viên (90,65%), 17 đại biểu là tín đồ tôn giáo (2,84%), 126 đại biểu là người dân tộc thiểu số (21,07%). Đại hội có đủ đại diện của 54 dân tộc tham dự.

"Đại biểu có độ tuổi dưới 45 tuổi là 235 người (39,29%), đại biểu có độ tuổi từ 45-55 là 313 (52,34%), đại biểu có độ tuổi trên 55 là 50 (8,36%). Tuổi bình quân của đại biểu là 46 tuổi", Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ.

Đại biểu cao tuổi nhất là ông Huỳnh Văn Thòn (68 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời, 68 tuổi. Đại biểu ít tuổi nhất là bà Hù Thu Hằng (23 tuổi), hội viên nông dân chi Hội bản Sì Thâu Chải (xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu).

Các đại biểu dự Đại hội tại phiên làm việc sáng 7/2.

Theo chương trình Đại hội, trong thời gian còn lại của buổi sáng, các đại biểu sẽ nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Thông báo Quyết định thành lập các Trung tâm thảo luận tại các trung tâm.

Chiều nay, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Quy chế bầu cử; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.