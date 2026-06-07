Soobin lần đầu hát live ca khúc 10 triệu view đang gây sốt mạng xã hội

(VTC News) -

Tối 6/6, đại nhạc hội Osunfest 2026 bùng nổ với sự tham gia của hơn 25.000 khán giả. Giữa dàn sao đình đám, Soobin chiếm trọn tiêu điểm ở chương cuối khi xuất hiện với concept "Vua sư tử" hoành tráng, mang đến những trải nghiệm đa giác quan mãn nhãn cho người xem.

Ngay khi nam ca sĩ xuất hiện trên lưng một chú sư tử khổng lồ bước ra sân khấu, toàn bộ khán đài như "đứng ngồi không yên". Nam ca sĩ tự tay đệm đàn piano đầy cảm xúc và cất giọng hát ca khúc Xin đừng lặng im.

Soobin chứng minh năng lực của một ca sĩ toàn năng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đêm diễn là việc Soobin lựa chọn Osunfest 2026 là một trong những sân khấu lớn đầu tiên để trình diễn ca khúc Em. Đây là bài hát đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng và tạo hiệu ứng mạnh mẽ, làm mưa làm gió trên các nền tảng nhạc số thời gian qua. Ca khúc hiện thu gần 10 triệu lượt xem trên Youtube sau 2 tuần phát hành.

Vang lên đúng 12 giờ đêm, ca khúc như món quà bất ngờ mà Soobin giành cho những khán giả ở lại đến phút cuối.

Soobin lần đầu hát live ca khúc "Em".

Ngoài Soobin, đêm nhạc cũng thu hút quan tâm của khán giả khi có sự xuất hiện của Hieuthuhai. Trong hình tượng phi hành gia, nam rapper mang đến loạt ca khúc từ album mới như Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây, Hẹn gặp em dưới ánh trăng cùng hit quen thuộc Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết.

Phần giao lưu trở thành điểm nhấn hài hước khi nam ca sĩ chọc ghẹo fan, yêu cầu đọc pass "người yêu ơi" để cởi áo ngay trên sân khấu, rồi hỏi xem có ai thương mình không, khi cả biển người đồng loạt giơ tay, anh liền duyên dáng trêu tiếp, khiến khán giả cười ngất.

Hieuthuhai khiến fan reo hò vì ngoại hình điển trai.

Chi Pu xuất hiện trong concept "Hoa hồng cháy" và nhanh chóng trở thành điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất đêm diễn. Cô mang đến Finding you, Anh ơi ở lại phiên bản rock remix, cùng medley Mời anh vào team em - Đoá hoa hồng - Từ hôm nay. Đặc biệt, đây là sân khấu đầu tiên Chi Pu trình diễn ca khúc Mirror vừa phát hành trong ngày từ album mới.

Quang Hùng MasterD tiếp nối với Catch me if you can, Trói em lại, Thuỷ triều trong các bản phối riêng dành cho đêm diễn, phong thái làm chủ sân khấu tự tin. Bên cạnh đó, loạt giọng ca như Pháp Kiều, Phùng Khánh Linh, RHYDER cũng đem đến nhiều tiết mục ấn tượng.