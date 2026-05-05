3 nghệ sĩ Gen Z gây sốt khi chung sân khấu với Soobin, Hieuthuhai là ai?

Nối tiếp những cái tên đầu tiên được xác nhận gồm Soobin, Hieuthuhai, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và Uprize, ban tổ chức đêm nhạc Osunfest 2026 tiếp tục tung ra ba mảnh ghép cuối cùng là Quang Hùng MasterD, Rhyder và Pháp Kiều.

Thông tin này nhanh chóng gây sốt khi đây đều là 3 giọng ca đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Quang Hùng MasterD, Rhyder và Pháp Kiều được đánh giá là những nghệ sĩ Gen Z tài năng, sở hữu ngoại hình sáng cùng lượng fan đông đảo. Sau thành công của Anh trai say hi mùa đầu tiên, độ phủ sóng của của cả ba càng tăng mạnh.

Năm 2025, Quang Hùng MasterD đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Trong khi đó, Rhyder thực hiện được concert đầu tiên với quy mô lớn ở tuổi 25. Pháp Kiều không chỉ phủ sóng trên sân khấu âm nhạc, mà còn có vai diễn ấn tượng trong phim trăm tỷ Thỏ ơi.

Chia sẻ về việc mời 3 nghệ sĩ trẻ này, đại diện chương trình cho biết sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều được kỳ vọng sẽ mở rộng dải màu âm nhạc cho đêm nhạc.

"Nếu Quang Hùng MasterD sở hữu loạt ca khúc có độ lan tỏa mạnh mẽ, thì Rhyder đại diện cho tinh thần rap và hip-hop đương đại. Trong khi đó, Pháp Kiều mang đến một cá tính âm nhạc riêng biệt, tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể đêm diễn", ban tổ chức cho biết.

Bên cạnh đó, việc quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ cũng đặt ra nhiều kỳ vọng về các tiết mục kết hợp. Theo ban tổ chức, đêm nhạc hướng đến việc tạo ra một dòng chảy âm nhạc liên tục, nơi các nghệ sĩ đã có tên tuổi và những gương mặt trẻ đang bứt phá cùng nhau giao thoa.

"Chương trình không đi theo mô-típ của một concert truyền thống mà chú trọng vào không gian trải nghiệm xuyên suốt. Sân khấu được thiết kế chuyển động đa chiều với hệ thống bàn nâng linh hoạt, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng và laser.

Các yếu tố này được tính toán tích hợp nhằm dẫn dắt nhịp điệu trình diễn và kết nối trực tiếp với cảm xúc khán giả", ban tổ chức nói thêm.

Cũng theo ban tổ chức, vé đêm nhạc sẽ được mở bán giới hạn vào ngày 8/5 với số lượng chỉ có 320 vé. Từ ngày 9 đến 10/5, cổng bán vé sẽ mở rộng rãi cho toàn bộ công chúng.

Đại nhạc hội Osunfest 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.