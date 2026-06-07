Đề xuất người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn đi xuất khẩu lao động

(VTC News) -

Bộ Công an đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Quyết định của Thủ tướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 22/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân, hôm 1/6. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Công an đánh giá quá trình triển khai Quyết định 22/2023 của Thủ tướng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Nhiều trường hợp có nhu cầu vay vốn nhưng không đáp ứng được điều kiện vay; mức vốn cho vay chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; một số nhu cầu phát sinh như đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được điều chỉnh trong chính sách hiện hành.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi một điều kiện vay vốn được cho là đang tạo ra rào cản lớn trong thực tiễn.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ, quy định hiện hành về mục đích sử dụng vốn vay bao gồm: cho vay để đào tạo nghề và cho vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Song, hiện chưa có quy định về mục đích sử dụng vốn vay đối với trường hợp người chấp hành xong án phạt tù đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Do vậy, dự thảo quyết định bổ sung quy định về mục đích sử dụng vốn vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo là sửa đổi điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cụ thể, thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn được đề xuất nâng từ tối đa 5 năm lên tối đa 10 năm.

Theo Bộ Công an, quy định về thời gian kể từ khi chấp hành xong án đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm còn ngắn. Qua kiểm tra, rà soát hàng năm của Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội, vẫn còn nhiều người chấp hành xong án có thời gian trên 5 năm có nhu cầu vay vốn rất cao.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều người đã chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú tại địa phương trên 5 năm nhưng chưa có việc làm ổn định, chưa có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh đặt ra vấn đề cần mở rộng đối tượng cho vay.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh mạnh mức vốn cho vay. Mức vay tối đa đối với người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được nâng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người.

Với cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, mức vay tối đa được nâng từ 2 tỷ đồng/dự án lên 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động.

Dự thảo còn bổ sung quy định người chấp hành xong án phạt tù hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức vay tối đa theo quy định...