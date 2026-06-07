(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 3 năm gần nhất:

Biến động điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 3 năm gần nhất.

Năm ngoái, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) với 29,39 điểm (9,79 điểm/môn). Ngược lại, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị kinh doanh - Đại học Troy (Hoa Kỳ) với 19,00 điểm (6,3 điểm/môn).

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 9.880 sinh viên. Bên cạnh việc giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển, yêu cầu Ngoại ngữ được quy định rõ và chặt chẽ hơn đối với nhiều chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế.

Các phương thức tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay gồm: Xét tuyển tài năng (XTTN), xét điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD – TSA) và xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Việc ổn định phương thức được nhà trường lý giải nhằm tạo sự chủ động cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị và đăng ký xét tuyển.

Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo (thêm 5 ngành mới so với năm ngoái), gồm 38 chương trình chuẩn; 26 chương trình chất lượng cao – Elitech; 2 chương trình Việt – Pháp (PFIEV) và 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Năm chương trình mới được mở gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức; Tiếng Hàn KH&CN; Hóa học Mỹ phẩm; Kế toán (chương trình tiên tiến); và Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.