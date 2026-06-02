Thi tốt nghiệp THPT 2026: Hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, công bố kết quả từ 1/7

Sáng 2/6, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố nhằm thống nhất các giải pháp và rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

2.487 điểm thi phục vụ hơn 1,22 triệu thí sinh

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12/6. Trong đó, ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn.

Công tác chấm thi được thực hiện từ ngày 13/6 đến ngày 30/6. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong công tác xét tuyển.

Năm nay, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 em so với năm 2025. Trong đó, 1.204.806 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 98,45%. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Về số lượng thí sinh đăng ký theo môn, Ngữ văn có 1.208.356 thí sinh, Toán có 1.204.180 thí sinh đăng ký dự thi. Ở nhóm môn lựa chọn, Lịch sử có 570.800 thí sinh đăng ký, Địa lý 448.725, Vật lí 389.630, Ngoại ngữ 347.455, Giáo dục kinh tế và pháp luật 284.754, Hóa học 253.966 và Sinh học 70.303 thí sinh.

Một số môn ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký tăng so với năm trước như Vật lí, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp. Trong đó, Tin học có 18.691 thí sinh đăng ký, Công nghệ công nghiệp 7.402 thí sinh và Công nghệ nông nghiệp 31.091 thí sinh.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18/5/2026 về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn về quy chế thi, công tác kiểm tra, chấm thi và bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Bộ cũng hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ tổ chức thi, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an rà soát, đánh giá an ninh, an toàn các phần mềm quản lý thi, chấm thi và hỗ trợ ra đề thi.

Từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều đoàn công tác của Bộ GD&ĐT trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các địa phương. Các địa phương đồng thời tổ chức thi thử, tập huấn cán bộ làm thi, rà soát hồ sơ thí sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

Siết chặt phòng chống gian lận công nghệ cao

Theo Bộ GD&ĐT, công tác tổ chức kỳ thi năm nay cơ bản ổn định như năm 2025, chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy thanh tra các cấp và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng nhận diện một số khó khăn có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi. Kỳ thi diễn ra vào tháng 6 - thời điểm tiềm ẩn nguy cơ nắng nóng, dông lốc, mưa bão, lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là tại khu vực miền núi phía Bắc.

Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô thí sinh tại nhiều địa phương tăng mạnh. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, TP.HCM dự kiến có khoảng 150.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm trước; Ninh Bình có khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025.

Bộ GD&ĐT cũng cảnh báo tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử tiếp tục diễn biến phức tạp. Những năm gần đây, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cũng đã ghi nhận các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận.

Tại hội nghị, nhiều địa phương cho biết đã hoàn tất các phương án chuẩn bị cho kỳ thi. Nhiều địa phương hoàn tất rà soát, sẵn sàng cho kỳ thi. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, cho biết địa phương có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 13.020 thí sinh THPT và 1.130 thí sinh giáo dục thường xuyên. Thành phố bố trí 37 điểm thi với 622 phòng thi, huy động khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Theo ông Nguyễn Tân, TP Huế hoàn tất rà soát toàn bộ 37 điểm thi, từ khu vực bảo quản đề thi, bài thi đến cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, y tế, điện lực. Ngành giáo dục địa phương cũng tăng cường ôn tập, điều động giáo viên có kinh nghiệm hỗ trợ các trường vùng sâu, vùng xa với mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, công bằng và nâng cao chất lượng.

Tại Hà Nội, đại diện Sở GD&ĐT cho biết thành phố có hơn 7.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi, tổng số thí sinh tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Hà Nội bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, đồng thời chuẩn bị 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng.

Thành phố huy động khoảng 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; hơn 800 cán bộ tham gia chấm thi và hơn 600 cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Từ nay đến ngày 8/6, Hà Nội tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi, rà soát hệ thống camera an ninh, cơ sở vật chất và tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm thi, đặc biệt chú trọng phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Trong khi đó, Thanh Hóa là một trong những địa phương có quy mô kỳ thi lớn với 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.240 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 83 điểm thi với 1.865 phòng thi và huy động gần 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng phối hợp tham gia phục vụ kỳ thi.

Đại diện tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã hoàn thành việc kiểm tra chéo hồ sơ dự thi, rà soát cơ sở vật chất, tập huấn quy chế cho cán bộ làm thi và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực lưu giữ đề thi, bài thi đều được lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ và có nguồn điện dự phòng. Với các huyện miền núi, tỉnh đã xây dựng kịch bản ứng phó mưa lũ, sạt lở đất và chuẩn bị phương án hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học sinh ở xa, với mục tiêu không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay thiên tai.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian tới các đoàn công tác sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Các địa phương được yêu cầu không chủ quan, tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế theo phương châm "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường" đã được quán triệt từ năm 2025.