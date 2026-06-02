6 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở bang Iowa, Mỹ

Cảnh sát xác định nghi phạm là Ryan Willis McFarland, 52 tuổi. Loạt xả súng xảy ra tại hai nhà riêng và một cơ sở kinh doanh ở Muscatine, Sở Cảnh sát Muscatine cho biết.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các vụ xả súng bắt nguồn từ một tranh chấp liên quan đến gia đình. Tất cả các nạn nhân được cho là thành viên gia đình của nghi phạm đã chết.

Các nhà chức trách nhận được báo cáo về vụ xả súng vào khoảng 12h12 trưa 1/6, giờ địa phương. Vào lúc 17h12, các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Muscatine đã phát hiện bốn nạn nhân tử vong ở một hiện trường.

Cảnh sát sau đó xác định và truy tìm nghi phạm là Ryan Willis McFarland, 52 tuổi, đến từ Muscatine. Khi cảnh sát theo dấu ông ta đến đường mòn ven sông gần một cây cầu dành cho người đi bộ và đối mặt với nghi phạm, ông ta đã tự bắn mình.

Sau đó, họ tìm thấy thêm hai người đàn ông khác dường như đã chết vì vết thương do đạn bắn.

Ngày 18/5, một vụ nổ súng cũng xảy ra tại Trung tâm Hồi giáo San Diego, bang California. Cả hai nghi phạm liên quan đến vụ xả súng có độ tuổi lần lượt là 17 và 19 tuổi, được phát hiện chết trong một chiếc ô tô đậu giữa đường ngay sau đó, với nhiều dấu hiệu cho thấy tự sát bằng súng. Vụ tấn công khiến 3 người trong đền thờ thiệt mạng, trong đó có một bảo vệ, người được tin là đóng vai trò then chốt đối với việc ngăn thảm kịch trở nên chết chóc hơn.

Ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng và 2 người lớn bị thương trong vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Shreveport, ngày 19/4 thuộc bang Louisiana, miền nam nước Mỹ. Các điều tra viên không thảo luận về động cơ dẫn đến vụ xả súng giết người, nhưng cho biết dường như bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Sĩ quan cảnh sát Chris Bordelon thông tin thêm nghi phạm Shamar Elkins dùng súng sát hại 7 người con ruột của mình và làm mẹ của chúng bị thương cũng như giết chết một đứa trẻ khác. Các nạn nhân có độ tuổi từ 1 đến khoảng 12 tuổi.

Các vụ xả súng từ lâu đã là vấn đề nhức nhối ở Mỹ.