Xả súng, bắt giữ con tin tại Kiev: 6 người thiệt mạng, nghi phạm bị bắn hạ

Theo Reuters, ngày 18/4, giới chức Ukraine cho biết một người đàn ông nổ súng vào người đi đường tại một quận ở Kiev, khiến 6 người thiệt mạng, trước khi cố thủ trong một siêu thị cùng với các con tin và bị cảnh sát bắn hạ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vụ nổ súng xảy ra ở khu Holosiivskyi, 14 người bị thương. Trong số các nạn nhân, một người tử vong khi bị giữ làm con tin. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc.

Vết đạn trên cửa kính của siêu thị nơi người đàn ông cố thủ. (Nguồn: Reuters)

“Hắn khống chế một số người làm con tin và đáng tiếc là một người trong số đó không qua khỏi. Có bốn nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, một phụ nữ đã mất tại bệnh viện do vết thương quá nặng", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Ruslan Kravchenko cho hay, trong số những người bị thương có một bé trai 12 tuổi, không may mất cả cha lẫn mẹ trong vụ việc.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, người đàn ông này sở hữu súng hợp pháp và có giấy chứng nhận y tế để sử dụng. Trước khi vào siêu thị, đối tượng đi dọc con phố và nổ súng vào người đi đường mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Lực lượng chức năng nỗ lực đàm phán trong khoảng 40 phút nhằm thuyết phục đối tượng đầu hàng. Tuy nhiên, khi các nỗ lực này không đạt kết quả, cảnh sát buộc phải triển khai phương án đột kích để kiểm soát tình hình. Nghi phạm bị bắn hạ tại hiện trường.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Ruslan Kravchenko xác định đối tượng sinh năm 1958, là người gốc Moskva. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nghi phạm từng có tiền án và phóng hoả căn hộ nơi hắn đăng ký cư trú trước khi mang theo súng ra ngoài.

Người hàng xóm tự xưng là Hanna nhận xét nghi phạm là người sống khép kín, ít giao tiếp với cộng đồng xung quanh: “Ông ấy không muốn giao tiếp với ai cả. Có lần tôi ngồi ngoài đường, ông ấy thấy tôi thì chỉ chào qua loa rồi đi ngay. Ông ấy không thân thiết với hàng xóm hay bất cứ ai khác".

Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm. Các thiết bị điện tử và mối liên hệ của nghi phạm đang được kiểm tra để làm rõ nguyên nhân.