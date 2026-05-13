(VTC News) -

Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên bế mạc.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI hiệp thương cử 70 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XVI.

Theo kết quả được công bố, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Nam (cũ), bà Hoài từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh; Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Tháng 3/2009, bà Bùi Thị Minh Hoài giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011, bà là Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hơn 10 năm sau, Bộ Chính trị phân công bà giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tháng 7/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động bà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 4/11/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, bà được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.