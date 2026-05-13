Nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh tiểu học ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm

Tối 12/5, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM) khiến 112 người bị ngộ độc.

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 24/4 tại cả hai cơ sở của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở trên đường Trần Xuân Soạn và đường Huỳnh Tấn Phát).

Theo thực đơn hằng tuần đăng tải công khai, bữa ăn có trứng vịt hấp thịt lợn, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu nấu thịt, món xế là sữa chua, tráng miệng với bánh gạo.

Tổng cộng có 1.306 người sử dụng suất ăn bán trú, trong đó 112 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm và 54 trường hợp nhập viện (52 học sinh, 2 bảo mẫu), không ghi nhận tử vong.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm - nơi xảy ra vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định món trứng vịt hấp thịt lợn là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm. Mẫu thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella và E.coli. Suất ăn của trường do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long cung cấp.

Trước đó, trong các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, một trường hợp cấy phân ra khuẩn Salmonella.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội, ông Lê Minh Hải - Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, tình trạng ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra tại các trường học trên địa bàn xuất phát từ việc kiểm soát chưa chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào và quy trình chế biến thức ăn.

Liên quan đến nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua, dù đã có kết luận song vẫn chưa công bố phương án xử lý, ông Hải nhận định đây là vấn đề phức tạp, đòi hỏi cơ quan chức năng phải xác định rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sở An toàn thực phẩm đang triển khai hai nhóm giải pháp nhằm hạn chế xảy ra ngộ độc thực phẩm. Về công tác tuyên truyền, đơn vị này phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp để cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn thực hành an toàn thực phẩm.

Về công tác kiểm tra, Sở tiến hành thanh kiểm tra toàn bộ hơn 400 cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn, trong đó riêng các đơn vị phục vụ bữa ăn bán trú trường học được kiểm tra hai lần mỗi năm vào đầu năm học và sau Tết Nguyên đán. Đến nay, 317 doanh nghiệp đã ký cam kết kiểm soát nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến.