Vụ nghi ngộ độc ở trường tiểu học ở TP.HCM: Sở ATTP thông tin kết quả điều tra

Thông tin được đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết tại cuộc Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, chiều 7/5.

Theo ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, việc xảy ra sau bữa ăn ngày 24/4/2026, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ngay lập tức tiến hành điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận vụ việc xảy ra tại hai cơ sở của trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), với tổng cộng 1.306 người sử dụng bữa ăn.

Sau bữa ăn, một số học sinh và bảo mẫu xuất hiện các biểu hiện như sốt, rối loạn tiêu hóa và phải theo dõi sức khỏe.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tại buổi Họp báo.

"Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đơn vị cung cấp suất ăn cho cả hai cơ sở là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành kiểm tra cơ sở này, đồng thời truy xuất nguồn gốc và nguyên liệu thực phẩm phục vụ bữa ăn ngày 24/4. Kết quả bước đầu xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm", ông Lê Minh Hải cho biết.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ việc trùng với lễ hội văn hóa kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương tại trường nên ngoài suất ăn do đơn vị cung cấp, học sinh còn sử dụng thêm thực phẩm do phụ huynh mang vào. Vì vậy, cơ quan chức năng cần thêm thời gian để xác định chính xác nguồn gây ngộ độc.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, tất cả nhân sự tham gia chế biến bữa ăn đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng cũng lưu mẫu thực phẩm ngày 24/4, phối hợp với Sở Y tế đánh giá số ca nghi ngộ độc, mức độ ảnh hưởng sức khỏe, tỷ lệ tổn thương cơ thể...

Đây sẽ là căn cứ để xem xét vụ việc thuộc diện xử phạt hành chính hay có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Đại diện Sở cho biết, từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã liên tục triển khai các chương trình phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tăng cường tuyên truyền và cảnh báo nguy cơ tại các khu vực có nguy cơ cao như trường học, bếp ăn tập thể và khu công nghiệp.

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ trường học và khu công nghiệp được thực hiện định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm. Qua nhiều đợt kiểm tra, ngành chức năng nhận định các khâu bảo quản và lựa chọn nguyên liệu là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cao nhất.

Sở đã yêu cầu hơn 300 doanh nghiệp cam kết tuân thủ nghiêm quy định an toàn thực phẩm, đặc biệt trong khâu chuẩn bị nguyên liệu và bảo quản thực phẩm.