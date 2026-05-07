Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề y tế: Mức 100% áp dụng cho những ai?

Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên y tế. Dự thảo áp dụng cho viên chức, người lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế; trạm y tế xã, phường, đặc khu; nhân viên y tế trường học công lập và lực lượng vũ trang làm chuyên môn y tế.

Theo dự thảo, nhân viên y tế sẽ được hưởng 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề, dao động từ 30% đến 100% tùy tính chất công việc và môi trường làm việc.

Mức cao nhất 100% được áp dụng theo lộ trình với viên chức trực tiếp làm công tác khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc; giải phẫu bệnh. Nhóm làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực khó khăn, biên giới và hải đảo cũng thuộc diện hưởng mức này.

Bác sĩ hồi sức cấp cứu được đề xuất hưởng phụ cấp tới 100%. (Ảnh minh hoạ)

Mức phụ cấp 70% dành cho nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị người mắc bệnh phong, lao, HIV/AIDS, bệnh truyền nhiễm nhóm A, trẻ sơ sinh; làm việc tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, IV; bảo quản tử thi hoặc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Ngoài ra, nhóm làm việc tại trạm y tế cấp xã, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành, trung tâm kiểm dịch y tế biên giới, các viện y tế dự phòng và cơ sở điều trị nghiện cũng được hưởng mức 70%.

Ở mức 60%, dự thảo áp dụng với nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh truyền nhiễm thông thường, chăm sóc thương binh, bệnh binh, người cao tuổi mất khả năng tự phục vụ; thực hiện xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, độc chất; xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân, sinh học phân tử hoặc giám sát dịch tễ ngoài cộng đồng.

Nhóm hưởng phụ cấp 50% gồm nhân viên làm việc trong lĩnh vực gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi khoa; chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dược lâm sàng.

Mức 40% áp dụng với phần lớn hoạt động khám chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, sản xuất và cấp phát thuốc, kiểm nghiệm thuốc - vaccine - mỹ phẩm, dinh dưỡng lâm sàng, an toàn thực phẩm, vận hành thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đáng chú ý, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng công tác tại các cơ sở chuyên khoa như HIV/AIDS, lao, phong, tâm thần, pháp y hay cấp cứu ngoại viện cũng thuộc nhóm hưởng phụ cấp 40%.

Mức thấp nhất 30% áp dụng với nhân viên làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; nhân viên y tế trường học và viên chức không trực tiếp làm chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp y tế.

Dự thảo cũng đề cập người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại các cơ sở y tế công lập, nếu trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn, có thể được xem xét hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Mức hưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định dựa trên tính chất công việc và nguồn thu sự nghiệp, song không vượt quá khung quy định tương ứng.