Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 5/2026

(VTC News) -

VinFast - thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật, thuộc Tập đoàn Vingroup - đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam, xe máy điện VinFast nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ thiết kế thời thượng và công nghệ pin LFP tiên tiến cùng nhiều dòng sản phẩm phong phú. Trong số đó, VinFast Amio là mẫu xe duy nhất trong dải sản phẩm hiện hành của VinFast được tích hợp cụm bàn đạp, cho phép các em sử dụng như một chiếc xe đạp bình thường trong trường hợp quên sạc điện, tạo sự chủ động trên mọi hành trình.

VinFast Amio có mức giá bán đề xuất bao gồm cả pin và sạc chỉ 13,9 triệu đồng. (Ảnh: VinFast)

VinFast Amio có thể chạy 65km/1 lần sạc. Đây là dòng xe có các thông số được “đo ni đóng giày” cho vóc dáng học sinh. Chiều cao yên chỉ ở mức 750 mm và khoảng sáng gầm 130 mm, giúp các em dễ dàng chống chân và xử lý tình huống. Xe còn được trang bị pin LFP nổi tiếng với độ bền và tính an toàn thay vì ắc quy chì như đa số những mẫu xe cho học sinh trên thị trường hiện nay.

Một lợi thế khác giúp Amio tạo sức hút mạnh mẽ nằm ở chi phí sở hữu. Với mức giá bán đề xuất bao gồm cả pin và sạc chỉ 13,9 triệu đồng, phụ huynh đã có thể trang bị cho con một phương tiện đi lại bền bỉ, an toàn. Hiện nay Amio còn đang được VinFast áp dụng ưu đãi 6% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và mức hỗ trợ 2% tương đương 100% lệ phí trước bạ. Đây cũng là chương trình được áp dụng cho khách hàng lựa chọn tất cả các dòng xe máy VinFast hiện nay.

Tháng 5/2026, giá xe máy điện VinFast trên thị trường vẫn được duy trì ổn định.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 5/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (đồng) VinFast FLazz 16,9 triệu VinFast ZGoo 15,9 triệu VinFast Amio 13,9 triệu VinFast Viper 39,9 - 45,5 VinFast Evo Lite 17 - 22,6 triệu VinFast Evo 19,9 - 25,6 triệu VinFast Vero X 2025 34,9 triệu VinFast Feliz II 24,9 - 30,5 triệu VinFast Feliz 2025 26,9 triệu VinFast Evo Neo 17,8 triệu VinFast Evo Grand 22,8 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.