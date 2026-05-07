Phá sập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng/năm

Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác định thêm hàng chục người khác có liên quan đến chuyên án.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 61 người trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức với quy mô xuyên quốc gia.

Những người liên quan đến đường dây lừa đảo bị khởi tố. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trụ sở để thực hiện hoạt động lừa đảo của đường dây này được đặt tại Campuchia. Những người trong đường dây sẽ thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận các nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Qua đó, để tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ các nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ 61 đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Những người này giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây như: Quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.