Phẫu thuật viên ca mổ đặc biệt có thể hưởng phụ cấp tới 790.000 đồng

(VTC News) -

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập. Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Chính phủ vào quý IV/2025.

Theo Bộ Y tế, nhiều mức phụ cấp hiện hành được ban hành từ năm 2011, đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập khi tiền lương cơ sở tăng gần gấp đôi (từ 830.000 đồng lên 2.340.000 đồng), nhưng mức phụ cấp vẫn giữ nguyên suốt 13 năm qua.

Bộ Y tế đánh giá các quy định hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn và chưa tương xứng với công sức, cường độ lao động và quá trình đào tạo của nhân viên y tế.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Dự thảo là đề xuất tăng phụ cấp phẫu thuật và thủ thuật lên 182% so với mức hiện hành.

Cụ thể, với ca mổ loại đặc biệt, mức phụ cấp cho phẫu thuật viên chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được đề xuất tăng từ 280.000 đồng lên 790.000 đồng. Người phụ mổ và phụ gây mê có thể nhận 565.000 đồng, còn người giúp việc trong ca mổ đặc biệt cũng được hưởng 340.000 đồng.

Các ca mổ loại I, II và III cũng được điều chỉnh mức phụ cấp tương ứng là 355.000 đồng, 185.000 đồng và 140.000 đồng. Với các thủ thuật y tế, mức phụ cấp bằng 30% so với phẫu thuật cùng loại.

Một ca phẫu thuật của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra, chế độ phụ cấp trực 24/24 cũng được điều chỉnh theo hạng bệnh viện:

325.000 đồng/người/phiên áp dụng cho các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức... 255.000 đồng cho cơ sở y tế hạng II và các đơn vị pháp y, giám định thuộc ngành công an, quốc phòng. 185.000 đồng đối với các cơ sở y tế còn lại, trung tâm cấp cứu ngoại viện và điều phối hiến tạng. 70.000 đồng dành cho trạm y tế xã, bệnh xá, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh…

Mức phụ cấp trực có thể được nhân lên nếu trực tại khu vực đặc biệt (1,5 lần), trực ngày nghỉ (1,3 lần) hoặc trực ngày lễ, Tết (1,8 lần).

Dự thảo cũng đề cập chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn bản, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản – lực lượng đóng vai trò quan trọng ở tuyến đầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội liên tục kiến nghị cần tăng phụ cấp cho ngành y tế. Bộ Y tế cũng cho rằng việc điều chỉnh này không chỉ đảm bảo mức sống tối thiểu mà còn là bước đi cần thiết để động viên, khích lệ đội ngũ y bác sĩ, nhất là tại tuyến đầu - nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định mức đề xuất trong dự thảo được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp thực tiễn, góp phần thu hút và giữ chân nhân lực cho ngành y trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay.