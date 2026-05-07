Lướt cao tốc, leo đèo, chủ xe VinFast VF 3 tự tin 'cân' mọi địa hình

Phượt Đà Lạt, VF 3 lướt êm trong phố lẫn trên cao tốc

Cầm lái chiếc VF 3 vượt hành trình hơn 400km tới Đà Lạt, YouTuber Lê Thức (Anywhere Man) đã xóa hoàn toàn những hoài nghi về khả năng vận hành của mẫu SUV điện cỡ nhỏ. Sở hữu công suất 40 mã lực với vận tốc tối đa 100km/h, VF 3 không hề “đuối” khi bước ra đường lớn.

“Xe đi cao tốc Long Thành – Dầu Giây cực ổn định. Ở dải tốc độ 70-90km/h, xe bám đường tốt, ổn định, không hề có cảm giác chòng chành khó chịu”, anh Thức nhận xét. Cậu con trai nhỏ của anh có thể ngủ ngon lành suốt chuyến đi mà không hề cảm thấy khó chịu.

VF 3 còn chứng minh “nhỏ nhưng có võ” thông qua không gian nội thất được tối ưu. Khoang xe đủ dư dả để chứa từ ba lô đến thiết bị cồng kềnh như flycam của anh Thức.

Đặc biệt, băn khoăn về hiệu suất pin - vốn là rào cản tâm lý khi đi đường dài bằng xe điện - cũng đã được gỡ bỏ sau chuyến đi. Chỉ với đúng một lần sạc duy nhất tại Đèo Chuối, chiếc VF 3 đã bền bỉ “phi” thẳng lên xứ sở sương mù mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Việc sạc điện cũng không hề bất tiện, trái lại, gia đình anh đã tận hưởng khoảng thời gian này. “Trong lúc chờ sạc, cả nhà tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi. Chính khoảng lặng này giúp chuyến đi trở nên thong dong, mang đúng tinh thần nghỉ dưỡng hơn là việc mải miết cầm lái trong sự vội vàng”, anh hào hứng kể lại.

Tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi năm

Theo anh Thức, VF 3 còn được nhìn nhận như giải pháp tài chính tối ưu, giúp các gia đình trẻ gạt đi nỗi lo về chi phí nuôi xe.

“Sở hữu xe điện VinFast, mình không tốn tiền ‘nhiên liệu’ vì đang được hưởng quyền lợi sạc miễn phí. Những biến động thời gian vừa qua khiến giá xăng cao lên, mình cũng không bị ảnh hưởng. Kể cả sau khi hết ưu đãi, tính ra tiền điện cũng không đáng bao nhiêu”, anh Thức chia sẻ.

Cụ thể, anh tính toán, so với xe xăng, chọn VF 3 sẽ giúp anh tiết kiệm được ít nhất 1 triệu đồng/tháng, tương đương 12 triệu đồng mỗi năm. Khoản tiền này, anh sẽ sử dụng để đóng học phí khóa học lập trình cho con trai – một khoản đầu tư cho tương lai của con.

Hiện tại, việc sở hữu VF 3 càng trở nên dễ dàng nhờ những chính sách hỗ trợ tài chính từ VinFast. Trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người trẻ có thể chạm tay vào giấc mơ sở hữu xe bốn bánh với ưu đãi trực tiếp 6% giá xe, hoặc lựa chọn phương án trả góp siêu hời: lãi suất chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu và không cần trả vốn đối ứng. Trường hợp khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới 31/5/2026, VinFast hỗ trợ bổ sung 3% trên giá bán.

Cộng thêm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, khách hàng có thể tiết kiệm ngay hàng chục triệu đồng từ lúc lăn bánh so với các dòng xe xăng. Ngoài ra, người mua xe điện VinFast được miễn phí sạc tới 10/2/2029, tương đương gần 3 năm không cần lo về chi phí năng lượng.

Đáp ứng cả nhu cầu sử dụng hàng ngày trong phố và những hành trình xa, VF 3 được cho là người bạn đồng hành tin cậy của người trẻ, gia đình trẻ tìm kiếm phương tiện di chuyển có hiệu quả kinh tế cao.