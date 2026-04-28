TP.HCM ghi nhận 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 25 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Các trường hợp nhập viện gồm 23 học sinh và 2 bảo mẫu, có triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt…

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh; Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 học sinh; trong khi Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tiếp nhận 2 ca là bảo mẫu.

Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm nơi xảy ra sự việc.

Trong các ca nhập viện, có 1 học sinh khi nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng. Sau 1 ngày điều trị tích cực (chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện các trường hợp có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Phần lớn các trường hợp vẫn đang điều trị nội trú (23/25 ca).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật khi có diễn biến mới.

Sở Y tế khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy liên tục, người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Việc sử dụng thuốc không đúng có thể làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho chẩn đoán và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.

Thay vào đó, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt chú trọng bù nước và điện giải đúng cách để cơ thể sớm hồi phục, hạn chế biến chứng nguy hiểm.