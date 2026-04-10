Vụ học sinh tiểu học ở TP.HCM nghi ngộ độc: Phát hiện khuẩn Salmonella

Liên quan vụ nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm, sáng 10/4, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, vi khuẩn Salmonella đã được phát hiện trong phân của các em.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, trong số 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

"Hiện các đơn vị chuyên môn, trong đó có Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện lấy thêm mẫu, định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây", Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Một học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến sáng nay, ghi nhận đã có 148 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến trường Tiểu học Bình Quới Tây. Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 trường hợp điều trị nội trú.

Tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng. Học sinh bị ngộ độc thực phẩm được tiếp nhận, điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.

Trước đó, khoảng 11h ngày 8/4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt, phối hợp kiểm tra, xử lý tình huống.

Đến 15h cùng ngày, có 116/906 học sinh toàn trường khai báo xuất hiện triệu chứng. Trong đó, có 41 em có triệu chứng liên quan đường tiêu hóa.

Trong số này, 2 học sinh sinh năm 2017 được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh do sốt cao, nôn ói nhiều. Các trường hợp còn lại được xử trí tại trường bằng cách bù nước đường uống, theo dõi triệu chứng, sau đó liên hệ phụ huynh đưa về nhà.

Đến 18h ngày 8/4, các bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, Gia Định, Nhi Đồng 2 và trạm y tế phường tiếp nhận thêm 27 trường hợp học sinh đến khám với biểu hiện tương tự. Tất cả đều có sức khỏe ổn định, không ghi nhận ca nặng.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy, học sinh ăn sáng không tập trung. Có em ăn tại nhà, có em mua đồ ăn trước cổng trường hoặc sử dụng tại căn tin. Nguồn nước uống cũng không đồng nhất, một số em uống tại trường, số khác mang theo từ nhà.

Các trường hợp xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn chung. Cơ quan chức năng nhận định cần tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, có thể liên quan đến thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác.