Vụ nhiều học sinh tiểu học ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm: Thông tin mới nhất

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin, từ ngày 8/4 đến 12h ngày 9/4, bệnh viện tiếp nhận 27 trường hợp bệnh nhi từ 6 đến 10 tuổi nhập viện vì rối loạn tiêu hoá là học sinh ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới). Triệu chứng nhập viện chính là sốt và đau bụng.

Hiện, 22 em được tiếp tục hồi sức, bù dịch và điện giải. Ngoài ra, có 5 trường hợp sức khoẻ ổn định được hướng dẫn điều trị ngoại trú.

Mẹ em T.G.L cho biết, bé học lớp 1 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Bé bắt đầu có biểu hiện sốt, nôn ói và tiêu chảy từ đêm 7/4. Trước đó, trong ngày bé đi học, ăn bán trú tại trường, sau khi về nhà có uống thêm một hộp sữa rồi tiếp tục đi học thêm vào buổi tối.

Sau đó, các triệu chứng sốt, đau bụng càng lúc càng nặng hơn. Đến rạng sáng ngày 9/4, gia đình đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.

Trẻ nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

“Trong khoảng thời gian một ngày trước đó, gia đình đã cho bé uống thuốc hạ sốt tại nhà và theo dõi tình trạng, tuy nhiên các triệu chứng không thuyên giảm nên quyết định đưa bé đi cấp cứu. Hiện tại, sau khi nhập viện, bé vẫn còn tình trạng sốt, nôn ói và tiêu chảy, chưa có dấu hiệu cải thiện”, mẹ bệnh nhi cho biết.

Theo BS.CKI Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó trưởng khoa điều hành Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), các triệu chứng của trẻ khi nhập viện khá điển hình như tình trạng sốt cao liên tục, khó hạ dù đã dùng thuốc hạ sốt trước đó.

Bên cạnh đó là các biểu hiện đau bụng, thường là đau quặn từng cơn, kèm theo đi ngoài nhiều lần trong ngày, trẻ ăn uống kém, mệt mỏi và có biểu hiện nôn ói.

“Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ nhận định phần lớn bệnh nhi nhập viện đều rơi vào tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa ở mức độ từ trung bình đến nặng. Với các trường hợp này, hướng điều trị chủ yếu là sử dụng kháng sinh kết hợp bù dịch để tránh mất nước và ổn định tình trạng chung của trẻ”, BS Oanh nói.

Sau thời gian điều trị, vẫn còn một số bệnh nhi có diễn tiến chưa ổn định, tiếp tục được theo dõi sát sao và duy trì kháng sinh cũng như truyền dịch. Nhiều bé vẫn trong tình trạng mệt, lừ đừ, chưa hồi phục hoàn toàn và chưa thể ăn uống trở lại bình thường.

Để phòng ngừa các bệnh lý rối loạn tiêu hóa ở trẻ, đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, cần đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi; rửa tay sạch sẽ cho trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Đồng thời, nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh, tránh sử dụng các thực phẩm không đảm bảo, dễ gây nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cho trẻ.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới, khoảng 11h ngày 8/4, nhà trường ghi nhận một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương có mặt, phối hợp kiểm tra, xử lý tình huống.

Đến 15h cùng ngày, có 116/906 học sinh toàn trường khai báo xuất hiện triệu chứng. Trong đó, có 41 em có triệu chứng đường tiêu hóa.

Trong số này, 2 học sinh sinh năm 2017 được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh do sốt cao, nôn ói nhiều. Các trường hợp còn lại được xử trí tại trường bằng cách bù nước đường uống, theo dõi triệu chứng, sau đó liên hệ phụ huynh đưa về nhà.

Đến 18h ngày 8/4, các bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, Gia Định, Nhi Đồng 2 và trạm y tế phường tiếp nhận thêm 27 trường hợp học sinh đến khám với biểu hiện tương tự. Tất cả đều có sức khỏe ổn định, không ghi nhận ca nặng.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy, học sinh ăn sáng không tập trung. Có em ăn tại nhà, có em mua đồ ăn trước cổng trường hoặc sử dụng tại căn tin. Nguồn nước uống cũng không đồng nhất, một số em uống tại trường, số khác mang theo từ nhà.

Các trường hợp xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn chung. Cơ quan chức năng nhận định cần tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, có thể liên quan đến thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác.

Hiện các mẫu thức ăn, nước uống trong ngày 7 và 8/4 đã được lấy để xét nghiệm, phục vụ công tác xác minh.