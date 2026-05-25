Phường Hai Bà Trưng lên tiếng việc đục phá vỉa hè lát đá 'bền trăm năm'

UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa lên tiếng về việc nhiều đoạn vỉa hè lát đá “bền trăm năm” trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu kéo dài bị đục phá, bóc dỡ.
Theo UBND phường Hai Bà Trưng, tuyến hè phố Nguyễn Đình Chiểu được đầu tư lát đá từ giai đoạn 2017-2018. Sau nhiều năm sử dụng, cùng mật độ phương tiện lớn, một số vị trí mặt hè và hệ thống lan can xuất hiện hư hỏng cục bộ, đứt gãy. Đồng thời, tình trạng xe cơ giới đi, dừng đỗ trên vỉa hè cũng ảnh hưởng đến an toàn người đi bộ và mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, sau khi Công viên Thống Nhất được hạ rào, chủ trương này nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Vì vậy, việc chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tại phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài được triển khai nhằm nâng cấp cảnh quan, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và tạo thêm không gian mở, không gian xanh cho khu vực.
UBND phường Hai Bà Trưng đã báo cáo UBND thành phố, các sở ngành liên quan về chủ trương tiếp tục hạ rào, kết hợp chỉnh trang duy tu hè các đoạn tuyến phố tiếp giáp phạm vi thực hiện hạ rào như phố Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình Chiểu.
Sở Xây dựng đã rà soát báo cáo UBND thành phố và được UBND thành phố chấp thuận chủ trương.
UBND phường giao Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng khảo sát, đánh giá, nghiên cứu và đề xuất chủ trương thực hiện dự án hạ rào kết hợp chỉnh trang, duy tu hè đoạn tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu vực Công viên Thống Nhất. Dự án đã được UBND phường Hai Bà Trưng phê duyệt.
Công trình được khởi công từ cuối tháng 4/2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Hiện nay, nhà thầu cơ bản hoàn thành các cột đèn chiếu sáng và đang tổ chức triển khai thi công hạng mục trồng dải cây xanh, cây bụi dọc theo tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu.
Liên quan nội dung về việc “máy móc cơ giới đục phá, bóc dỡ từng mảng dù công trình chưa ghi nhận xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đưa vào sử dụng”, UBND phường cho hay, đường Nguyễn Đình Chiểu có mật độ giao thông lớn, xe cộ lưu thông nhiều, tuy nhiên việc mở rộng lòng đường hiện trạng có khó khăn do có hệ thống hào kỹ thuật ngầm của tuyến đường điện 110kV đi dưới vỉa hè. Hệ thống cột dây xích cũ tại mép vỉa hè sau gần 10 năm khai thác đã hỏng, han rỉ, đứt xích, tại nhiều vị trí có tình trạng xe va quệt gây nghiêng, đổ nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Vì vậy, việc bố trí dải cây xanh (cây bụi) tạo ngăn cách mềm giữa vỉa hè với lòng đường là giải pháp được tính toán kỹ lưỡng và tối ưu. Khi thi công, để đảm bảo cho chất lượng của cây sinh trưởng, cần phải phá dỡ một phần vỉa hè hiện trạng và chỉ thực hiện đối với những đoạn có mặt cắt vỉa hè lớn.
Quá trình tổ chức thi công được giám sát chặt chẽ đảm bảo phù hợp với thiết kế được phê duyệt, các tình huống phát sinh trong quá trình thi công được các đơn vị phối hợp giải quyết kịp thời, đặc biệt có sự tham gia giám sát chặt chẽ của cộng đồng dân cư, các vật tư thu hồi trong quá trình thi công được tập kết, bảo quản phục vụ việc thanh lý thu hồi tài sản công theo quy định, đảm bảo tránh thất thoát lãng phí.