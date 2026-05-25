Miền Bắc và miền Trung sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng cháy da

Tin nắng nóng mới nhất và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ sáng sớm nay (25/5), miền Bắc và miền Trung xuất hiện nắng gắt, thời tiết oi bức, không khí ngột ngạt. Đây được xem là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu mùa hè đến nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hai ngày đầu tuần (25-26/5), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Nhiệt độ chi tiết các khu vực trong hai ngày 25-26/5. (Nguồn: NCHMF)

Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 40°C.

Độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên thấp, khoảng 40-45°C, cùng với nhu cầu sử dụng điện tăng cao, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ ở khu vực đông dân cư và cháy rừng.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5, ở Trung Bộ đến khoảng 28/5.

Nhận định thời tiết từ đêm 26/5 đến ngày 3/6, cơ quan khí tượng cho hay, từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, mưa dông sau những ngày nắng mạnh nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết. nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, từ chiều tối 28-30/5, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ cũng đón mưa rào và dông rải rác giúp "giải nhiệt".

Trong thời kỳ dự báo, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi,chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, ngày 27/5, khu vực này ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ 27/5 xuất hiện mưa rào và rải rác dông, tập trung lúc chiều tối và tối, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, TP Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt còn duy trì ở Hà Nội trong hai ngày tới (26-27/5) với nhiệt độ cao nhất 39°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 28/5, khu vực này giảm nhiệt nhanh nhưng nhiệt độ cao nhất ngày vẫn trong ngưỡng nắng nóng 35°C, trời ít mây, nhiệt độ thấp nhất 28°C. Tuy vẫn nắng nóng nhưng ngưỡng nhiệt này cũng giúp thời tiết không còn ngột ngạt như những ngày trước đó.

Ngày 29-30/5, Hà Nội đón mưa rào và dông giúp giải nhiệt nhưng cũng có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống mức 33°C, thấp nhất 25-26°C, kết thúc chuỗi ngày nắng như đổ lửa.

Mưa không kéo dài lâu, từ 31/5-3/6, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ tăng lên cao nhất 34°C, đây là mức tiệm cận nắng nóng nên cũng khiến thời tiết oi bức. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này dao động 26-27°C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.