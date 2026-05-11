Hà Nội thu tới 400.000 đồng/m²/tháng phí trông giữ xe vỉa hè, lòng đường

Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Cụ thể, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) để trông giữ xe ô tô, đối với các đường, phố nằm trong đường Vành đai I và trên đường Vành đai 1 gồm các tuyến phố cần hạn chế, khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I): Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ là 400.000 đồng/m²/tháng.

Phí trông giữ xe vỉa hè, lòng đường trong Vành đai 1 cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng.

Các tuyến đường, phố còn lại nằm trong đường Vành đai 1 và trên đường Vành đai 1 (trừ khu vực đô thị lõi) là 360.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 1 đến phạm vi nằm trong đường Vành đai 2 và trên đường Vành đai 2 là 160.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 2 đến phạm vi trong đường Vành đai 3 và trên đường Vành đai 3 là 120.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố nằm từ phạm vi từ đường ngoài Vành đai 3 đến phạm vi trong đường Vành đai 4 và trên đường Vành đai 4 là 90.000 đồng/m²/tháng.

Phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương (thị xã Sơn Tây cũ) là 40.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố còn lại là 30.000 đồng/m²/tháng.

Về sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) để trông giữ xe đạp, xe máy, đối với các đường, phố nằm trong đường Vành đai 1 và trên đường Vành đai 1 gồm các tuyến phố cần hạn chế, khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I): Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt; Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ là 220.000 đồng/m²/tháng.

Các tuyến đường, phố còn lại nằm trong đường Vành đai 1 và trên đường Vành đai 1 (trừ khu vực đô thị lõi) là 180.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 1 đến phạm vi nằm trong đường Vành đai 2 và trên đường Vành đai 2 là 120.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 2 đến phạm vi trong đường Vành đai 3 và trên đường Vành đai 3 là 90.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố nằm từ phạm vi từ ngoài đường Vành đai 3 đến phạm vi trong đường Vành đai 4 và trên đường Vành đai 4 là 50.000 đồng/m²/tháng.

Phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương (Thị xã Sơn Tây cũ) là 40.000 đồng/m²/tháng.

Các đường, phố còn lại là 30.000 đồng/m²/tháng.