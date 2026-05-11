Danh tính người đàn ông hành hung shipper ở TP.HCM

Ngày 11/5, Công an phường Rạch Dừa, Công an TP.HCM thông tin phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa một shipper giao hàng và khách nhận hàng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa) đến giao hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Nguyễn Duy Tấn tại cơ quan điều tra.

Trong quá trình nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên ông Tấn yêu cầu anh C. mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng.

Tuy nhiên, nam shipper không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đặc biệt, hành vi hành hung người khác, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự công dân mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định, tránh manh động, tự ý dùng bạo lực dẫn đến hậu quả đáng tiếc.