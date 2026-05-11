Truyền thông Iran tiết lộ nội dung phản hồi đề xuất của Mỹ

(VTC News) -

Sáng sớm 11/5, Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin về nội dung phản hồi của Tehran đối với kế hoạch chấm dứt xung đột của Mỹ. Cụ thể, phía Iran yêu cầu công nhận chủ quyền eo biển Hormuz đang bị phong tỏa và thực hiện bồi thường.

Cùng với đó, Iran yêu cầu Mỹ phá bỏ lệnh phong toả tài sản bị đóng băng của Iran cũng như dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Theo hãng tin Reuters, Iran cũng đang tìm cách chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.

Bên trong thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, các bản tin của truyền thông nhà nước Iran đưa tin về phản hồi của Tehran cho đến nay vẫn chưa đề cập đến chương trình hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran và gọi đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là ‘Đại diện’ của Iran. Tôi không thích điều đó - HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!”, ông Trump đăng tải trên Truth Social.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Mỹ đã vạch ra “lằn ranh đỏ rất rõ ràng” trong đề xuất mới nhất. “Tổng thống Trump nói rõ họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và họ không thể dùng nền kinh tế thế giới làm con tin”, ông Waltz nói với chương trình “Fox News Sunday”.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh “sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù và nếu có những cuộc thảo luận về đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui”.

Việc thiếu một thỏa thuận hòa bình trong những tuần gần đây đã làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới. Theo truyền thông nhà nước, nhân vật quân sự cấp cao của Iran cảnh báo các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran rằng họ sẽ "gặp rắc rối" khi tàu của họ đi qua eo biển này.

Mỹ cũng đang duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với tàu và cảng của Iran. Hôm 8/5, quân đội Mỹ nổ súng vào tàu chở dầu treo cờ Iran đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa.