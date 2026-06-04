Israel-Lebanon đồng ý thoả thuận ngừng bắn

(VTC News) -

Israel và Lebanon ngày 4/6 nhất trí triển khai lại lệnh ngừng bắn, song cho biết điều này đòi hỏi lực lượng Hezbollah phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động nổ súng, theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington.

Hai bên, vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức, cũng nhất trí thành lập các "khu vực thí điểm", nơi quân đội Lebanon sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ và không cho phép bất kỳ lực lượng vũ trang phi nhà nước nào hoạt động.

(Ảnh minh hoạ)

Tuyên bố chung nêu rõ quân đội Lebanon sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về an ninh tại các khu vực này, trong nỗ lực giảm căng thẳng và ngăn chặn các cuộc đụng độ dọc biên giới.

Israel và Lebanon cũng nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán về các vấn đề chính trị và an ninh trong tuần bắt đầu từ ngày 22/6, với mục tiêu hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn nhằm duy trì ổn định lâu dài trong khu vực.

Thỏa thuận mới được xem là nỗ lực ngoại giao mới nhất của Mỹ nhằm duy trì lệnh ngừng bắn vốn nhiều lần đứng trước nguy cơ đổ vỡ do các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah trong thời gian qua.

Ngày 3/6, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine thuộc New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh khi đề cập đến Iran: "Họ nhất trí rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân".

Khi được hỏi về sự tham gia của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong cuộc đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột, ông Trump nói: "Ông ấy có tham gia, chắc chắn rồi... Tôi nghĩ họ rất tôn trọng ông ấy".

Trước đó không lâu, ABC News cũng đưa tin nhà đàm phán Iran đưa ra những lời đảm bảo bằng miệng rằng chính quyền Mỹ cuối cùng sẽ đồng ý với một số điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump xác định trong cuộc họp tại Phòng Tình huống rằng những cam kết đó không đủ mạnh.

Trong nhiều tuần qua, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tập trung vào việc đạt được bản ghi nhớ sơ bộ nhằm chính thức gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước, từng bước mở lại eo biển Hormuz và đặt ra thời hạn cho những cuộc đàm phán tiếp theo về vấn đề hạt nhân.