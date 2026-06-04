Hạ viện Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột với Iran, chỉ trích ông Trump

(VTC News) -

Hôm 3/6, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến đấu của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột ở Iran với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống.

“Đây là thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng gửi đến Tổng thống Donald Trump thay cho người dân Mỹ: đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột bất hợp pháp và vô cùng không được lòng dân mà ông ta lựa chọn ở Iran”, thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đăng tải trên X.

Bảng quảng cáo có hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và eo biển Hormuz tại Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)

Các nghị sĩ đảng Dân chủ liên tục thúc đẩy cuộc bỏ phiếu nhằm hạn chế quyền lực chiến đấu của ông Trump ở cả Hạ viện và Thượng viện, một chiến dịch đang dần nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ thành viên đảng Cộng hòa trong những tuần gần đây.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua biện pháp nhằm buộc ông Trump phải giảm dần hoạt động quân sự chống lại Tehran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu từ ba tháng trước.

Đảng Dân chủ xem cuộc bỏ phiếu này là bước ngoặt tiềm năng trong nỗ lực tái khẳng định vai trò hiến pháp của Quốc hội trong quyết định về xung đột và hòa bình. Tuy nhiên, nghị quyết này cần phải được cả hai viện phê chuẩn, nhưng sẽ không cần gửi tới Tổng thống Trump để ký ban hành.

Một nghị quyết tương tự cũng vượt qua giai đoạn thủ tục quan trọng tại Thượng viện vào cuối tháng 5 và việc thông qua tại Thượng viện, nơi do đảng Cộng hòa kiểm soát với tỷ lệ sít sao có thể diễn ra ngay trong tuần này. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo đảng Cộng hòa có thể sẽ tìm cách ngăn chặn việc thông qua cuối cùng.

Chính quyền ông Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran đã kết thúc, bất chấp loạt cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn giữa lực lượng hai bên và rất ít dấu hiệu cho thấy tiến triển thực sự trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Đêm qua, Mỹ tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái và tấn công trạm kiểm soát mặt đất của Iran, trong khi lực lượng Tehran phóng máy bay không người lái cùng tên lửa vào một số nước láng giềng vùng Vịnh.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump lập luận nghị quyết này sẽ làm suy yếu nước Mỹ trong khi Iran vẫn dễ bị tổn thương, nhưng sự thất vọng của họ ngày càng thể hiện rõ khi gánh nặng chính trị ngày càng gia tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.