Tin thế giới nổi bật trong ngày 11/5

Trong bản tin tổng hợp tin quốc tế nổi bật sáng 11/5, các diễn biến chính tập trung vào căng thẳng Mỹ - Iran, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, dịch bệnh trên tàu du lịch tại Tây Ban Nha và biến động chính trị tại Thái Lan.

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã gửi phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2.

Ngày 10/5, hãng thông tấn IRNA cho biết phản hồi của Iran đã được chuyển tới Washington thông qua một nhà trung gian hòa giải người Pakistan. Tuy nhiên, Iran không công bố chi tiết nội dung ngoài việc nhấn mạnh các cuộc đàm phán hiện tập trung vào vấn đề chấm dứt xung đột trong khu vực.

Ngay sau đó, Tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẽ “không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù”, đồng thời khẳng định mọi cuộc đối thoại hay đàm phán không đồng nghĩa với đầu hàng hay rút lui.

Nghị sỹ Ebrahim Rezaei, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho rằng “thời gian đang chống lại người Mỹ” và Washington nên “thích nghi với trật tự khu vực mới”.

Trong khi đó, Iran tiếp tục đối mặt tình trạng cắt internet kéo dài sang tháng thứ ba và mất điện diện rộng hơn 17 giờ mỗi ngày. Tổ chức giám sát internet NetBlocks cho biết chính quyền Iran vẫn duy trì hạn chế nghiêm ngặt đối với internet quốc tế, khiến nhiều nền tảng và dịch vụ nước ngoài không thể truy cập.

Tổng thống Trump dọa tấn công “mọi mục tiêu” ở Iran trong 2 tuần

Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ có thể tấn công “mọi mục tiêu” tại Iran chỉ trong vòng hai tuần, đồng thời khẳng định Tehran đã “bị đánh bại về mặt quân sự”.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết Mỹ đã hoàn thành khoảng 70% các mục tiêu quân sự đề ra và vẫn còn khả năng tiếp tục mở rộng chiến dịch nếu cần thiết.

Ông Trump cũng nhấn mạnh Washington sẽ tìm cách kiểm soát kho uranium làm giàu của Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, tiến gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Israel cho rằng chiến dịch quân sự nhằm ngăn Iran phát triển bom hạt nhân, trong khi Tehran tiếp tục bác bỏ cáo buộc này và từ chối giao nộp kho uranium dự trữ.

Ngoài vấn đề Iran, ông Trump cũng chỉ trích NATO là “một con hổ giấy” và cho rằng liên minh này không hỗ trợ đáng kể cho Mỹ trong các cuộc khủng hoảng gần đây.

Trung Quốc xác nhận ông Trump thăm Bắc Kinh tuần này

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13-15/5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Nhà Trắng, chuyến công du đầu tiên của ông Trump tới Trung Quốc trong nhiệm kỳ mới sẽ bao gồm các cuộc hội đàm về thuế quan, Đài Loan, cạnh tranh công nghệ AI và nguồn cung khoáng sản quý.

Ngoại trưởng Iran cũng được cho là sẽ thăm Bắc Kinh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục gây sức ép lẫn nhau về điều khoản hòa bình.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 14/5, trước khi tham dự quốc yến tại Bắc Kinh.

Nhà Trắng đánh giá chuyến đi mang ý nghĩa biểu tượng lớn, đồng thời kỳ vọng đạt thêm các thỏa thuận kinh tế và chiến lược với Trung Quốc.

Tàu du lịch bùng phát dịch Hantavirus cập cảng Tây Ban Nha

Tàu du lịch MV Hondius đã cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm virus Hanta trong hành trình trên biển.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tàu ghi nhận 6 ca nhiễm và 2 ca nghi nhiễm virus Hanta, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Giới chức Tây Ban Nha đã dựng lều y tế tại cảng Granadilla để tiếp nhận gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn trước khi đưa họ hồi hương.

WHO cho biết nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện ở mức thấp và nhấn mạnh tình hình không tương đương một đại dịch toàn cầu như COVID-19.

Theo các chuyên gia y tế, chủng Andes của virus Hanta - liên quan đến ổ dịch trên tàu - là biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người nhưng chủ yếu xảy ra khi tiếp xúc rất gần.

Các hành khách người Mỹ sẽ được đưa tới Đơn vị cách ly quốc gia ở Omaha để tiếp tục theo dõi y tế sau khi trở về nước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sắp được trả tự do

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra dự kiến được trả tự do sớm trong ngày 11/5 sau gần một năm thụ án vì các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.

Ông Thaksin, 76 tuổi, sẽ phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong 4 tháng quản chế còn lại sau khi được phóng thích.

Sự trở lại của ông Thaksin được cho có thể tác động lớn tới chính trường Thái Lan trong bối cảnh đảng Pheu Thai đang đối mặt nhiều khó khăn sau kết quả bầu cử không như kỳ vọng hồi tháng 2.

Ông Thaksin từng giữ chức thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2001-2006 trước khi gặp đảo chính quân sự và sống lưu vong nhiều năm ở nước ngoài.

Sau khi trở về Thái Lan năm 2023, ông bị kết án 8 năm tù nhưng sau đó được giảm án còn một năm nhờ lệnh ân xá hoàng gia và chương trình dành cho tù nhân cao tuổi.