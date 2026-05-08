Bắc Kinh xác nhận tàu chở thủy thủ đoàn Trung Quốc bị tấn công ở eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/5 xác nhận một tàu chở dầu mỏ có thủy thủ đoàn người Trung Quốc đã bị tấn công tại eo Hormuz hồi đầu tuần này, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng hàng loạt tàu thuyền mắc kẹt do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết trên tàu có công dân Trung Quốc, song hiện chưa ghi nhận thương vong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian)

Trước đó, hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn lời ông Lâm Kiếm cho biết con tàu bị tấn công hôm 6/5 treo cờ Marshall Islands và có thủy thủ đoàn người Trung Quốc.

“Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải phục vụ hoạt động lưu thông quốc tế. Trung Quốc rất quan ngại khi số lượng lớn tàu thuyền cùng các thành viên thủy thủ đoàn đang bị mắc kẹt tại khu vực này do chiến sự”, ông Lâm nói.

Ông nhấn mạnh Bắc Kinh cho rằng việc nhanh chóng khôi phục hoạt động lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn cho tàu dân sự cùng thủy thủ đoàn là lợi ích chung của các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.

Theo hãng tin Reuters, trang Caixin trước đó đưa tin một tàu chở sản phẩm dầu mỏ thuộc sở hữu Trung Quốc, được đánh dấu dòng chữ “CHINA OWNER & CREW” (chủ tàu và thuỷ thủ đoàn Trung Quốc), đã bị tấn công gần eo biển Hormuz hôm 6/5.

Vụ việc xảy ra trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh hôm 7/5. Trong đó, hai bên đã thảo luận về việc mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Con tàu bị tấn công hiện chưa được giới chức xác định chính thức. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết tàu bị hư hại nhiều khả năng là tàu chở hóa chất và sản phẩm dầu mỏ JV Innovation, treo cờ Quần đảo Marshall, sau khi tàu này phát tín hiệu báo cháy trên boong tới các tàu lân cận hôm 6/5.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gần cảng Mina Saqr.

Xung đột giữa Mỹ và Iran đã khiến hàng trăm tàu cùng khoảng 20.000 thuyền viên mắc kẹt trong vùng Vịnh, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng do các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền trong tuần này.

Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực trong ngày 8/5, trong bối cảnh Washington chờ phản hồi từ Tehran về đề xuất ngừng giao tranh của Mỹ, trong đó tạm gác các vấn đề gây tranh cãi, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.