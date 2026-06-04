Bộ Công Thương đề xuất quy định quản lý giá với xăng E10 từ ngày 1/6

(VTC News) -

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, do Bộ Công Thương xây dựng.

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng khoáng và được phân phối rộng rãi trên toàn quốc.

Theo Bộ Công Thương, mục tiêu của việc ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến hạ tầng phối trộn xăng E10 nhằm thúc đẩy triển khai nhanh lộ trình sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, có công cụ pháp lý để xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá xăng E10.

Theo dự thảo, Nghị quyết này quy định một số nội dung về kinh doanh xăng E10 và áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bộ Công Thương đề xuất cho phép thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả thử nghiệm phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

Dự thảo quy định, từ ngày 1/6, xăng E10RON95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III. Cùng thời gian này, Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10RON95-III và công bố giá cơ sở mặt hàng E5RON92.

Việc công bố giá được thực hiện trên cơ sở Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu. Dự thảo cũng nêu rõ 4 yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10RON95-III.

Thứ nhất, giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Thứ hai, giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10RON95-III do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

Thứ ba, chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III; lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5RON92.

Thứ tư, khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III theo quy định, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, chi phí kinh doanh định mức và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Dự thảo nêu rõ trách nhiệm các bộ ngành gồm Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố liên quan tới đảm bảo cung cầu, giá cả nguồn ethanol, xăng nền.

Các vấn đề liên quan tới thử nghiệm, đánh giá chất lượng xăng dầu, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Cùng với đó là rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn hạ tầng, kho chứa, xây dựng vùng nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai phân phối...

Các thương nhân kinh doanh chủ động đảm bảo nguồn cung, thực hiện đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tính đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu liên quan tới sản xuất, phối trộn, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, kết quả thử nghiệm.