Một mẫu vợt Pickleball của thương hiệu Việt bị Mỹ cấm thi đấu

Ngày 28/5, USA Pickleball (Hiệp hội Pickleball Mỹ) đưa ra thông báo chính về mẫu vợt Việt Nam Facolos Pro Series Elite X. Sau khi xem xét và kiểm tra bổ sung, mẫu vợt bị phát hiện vượt quá tiêu chuẩn độ nhám bề mặt cho phép của USA Pickleball.

Trong quá trình xem xét, Facolos thừa nhận rằng phiên bản sản xuất đại trà của vợt khác với phiên bản ban đầu được gửi đi để kiểm tra chứng nhận. Dựa trên những phát hiện này, vợt Facolos Pro Series Elite X bị loại khỏi danh sách vợt được USA Pickleball chấp thuận trong thi đấu.

Tổ chức này đã liên lạc với nhà sản xuất tại Việt Nam để thông báo về tình trạng vợt, từ đó xác định các bước tiếp theo liên quan đến thị trường. USA Pickleball cho biết vẫn cam kết duy trì các tiêu chuẩn kiểm tra thiết bị minh bạch và nhất quán.

Mẫu vợt Việt Nam bị loại khỏi danh sách chấp nhận của USA Pickleball gắn liền với hình ảnh của Gabriel Tardio. (Ảnh: Facolos)

Các mẫu vợt muốn duy trì chứng nhận của tổ chức phải tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu kiểm tra và ngưỡng tuân thủ hiện hành. Đây là cam kết nhằm đảm bảo sự công bằng trong thi đấu chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, mẫu vợt này từng được “thần đồng” pickleball Gabriel Tardio (sinh năm 2005, Mỹ) sử dụng, dấy lên lo ngại về mức độ công bằng. Đầu năm nay, fanpage của thương hiệu pickleball Việt Nam bất ngờ công bố thông tin về màn hợp tác với một trong những tay vợt nam hàng đầu thế giới Gabriel Tardio.

Trên tài khoản chính thức, thương hiệu Việt chia sẻ về cơ hội hợp tác đáng chú ý này với tinh thần hào hứng, kỳ vọng rằng quyết định gia nhập của tay vợt hàng đầu góp phần “mở ra kỷ nguyên mới cho pickleball châu Á”.

“Facolos chính thức chào đón Gabriel Tardio, một trong những tài năng trẻ hàng đầu thế giới, gia nhập Facolos Global Team. Đây không đơn thuần là một sự hợp tác, mà là cú nổ lớn, mở ra kỷ nguyên mới cho Pickleball Châu Á tiến xa hơn trên bản đồ thế giới”, trích thông báo hợp tác của thương hiệu.

Trước khi bị loại khỏi danh sách vợt được chấp thuận của USA Pickleball, sản phẩm đến từ nhãn hàng này còn vướng vào vụ kiện với thương hiệu JOOLA. Nhãn hàng Mỹ chính thức nộp đơn kiện 11 thương hiệu vợt do sử dụng trái phép công nghệ lõi độc quyền. Vụ kiện được đệ trình lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) vào ngày 7/4, PRNewswire đưa tin.

Danh sách các thương hiệu bị kiện bao gồm Franklin Sports, Proton Sports, RPM Pickleball, Engage Pickleball, Friday Labs, Diadem Sports, Facolos, ProXR Pickleball, Paddletek, adidas Pickleball và Volair. Trong đó, Facolos là thương hiệu vợt Việt Nam bị nêu tên.

Đến trưa 8/4, bà Võ Trần Quỳnh Trang, co-founder (nhà đồng sáng lập), Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Facolos, lên tiếng trên trang cá nhân về sự việc nhãn hàng JOOLA khởi kiện 11 đơn vị kinh doanh vợt pickleball vì vi phạm bằng sáng chế.

“Facolos đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc pháp lý do JOOLA khởi xướng. Đây là một phần bình thường trong quá trình phát triển công nghệ của ngành. Chúng tôi đang làm việc cùng đội ngũ pháp lý để xem xét chi tiết và sẽ phản hồi phù hợp theo quy trình. Facolos luôn cam kết phát triển sản phẩm dựa trên R&D (nghiên cứu và phát triển - PV) độc lập và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Cảm ơn các anh chị em luôn theo dõi và ủng hộ”, bà Quỳnh Trang viết.

Như vậy, nhà đồng sáng lập hãng vợt Việt cho rằng đây là vấn đề “bình thường”, đồng thời đưa ra hướng giải quyết, cho biết sẽ phản hồi cụ thể theo đúng quy trình. Tuy nhiên, đến nay, nhãn hàng này vẫn chưa đưa ra phương án xử lý cụ thể.