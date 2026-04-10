Công nghệ đặc biệt khiến hãng vợt pickleball nổi tiếng thế giới kiện 11 đối thủ

Ngày 7/4, JOOLA - một trong những thương hiệu thiết bị pickleball hàng đầu thế giới - cho biết đã nộp đơn kiện lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), cáo buộc 11 hãng vợt sử dụng trái phép công nghệ lõi Propulsion Core độc quyền của hãng.

Propulsion Core là gì?

Công nghệ Propulsion Core của JOOLA là một cách cải tiến cấu trúc bên trong cây vợt, nhằm giúp người chơi tạo ra lực đánh mạnh hơn mà không cần tốn quá nhiều sức. Điểm đặc biệt của công nghệ này nằm ở lớp vật liệu mềm được đặt trong lõi vợt, hoạt động giống như chiếc lò xo nhỏ. Khi bóng chạm vào mặt vợt, lớp này sẽ bị nén lại rồi bật ra rất nhanh, từ đó tạo thêm lực đẩy cho bóng đi nhanh và mạnh hơn.

Bên trong chiếc vợt JOOLA được áp dụng công nghệ Propulsion Core. (Nguồn: JustPaddles)

Nhờ cơ chế đó, cây vợt không chỉ đơn thuần phản lực như bình thường mà còn tăng thêm độ “bật”, giúp người chơi dễ dàng thực hiện những cú đánh có tốc độ cao và chính xác hơn.

Bên cạnh việc gia tăng tốc độ, công nghệ lõi đẩy còn giúp cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Dù thiên về sức mạnh, vợt vẫn được thiết kế để giữ cảm giác bóng ổn định, giúp người chơi dễ điều chỉnh hướng đánh. Phần lõi mềm cũng giúp giảm rung khi tiếp bóng, mang lại cảm giác êm tay và thoải mái hơn, nhất là khi chơi trong thời gian dài.

Propulsion Core phù hợp với nhiều phong cách chơi khác nhau, từ tấn công mạnh mẽ đến phòng thủ chắc chắn, nhờ sự cân bằng giữa lực và khả năng kiểm soát.

Cuộc chiến sở hữu trí tuệ

Tháng 4/2024, JOOLA giới thiệu công nghệ Propulsion Core cùng dòng vợt Gen 3. Ngay khi ra mắt, những cây vợt này nhanh chóng xuất hiện dày đặc ở các giải đấu chuyên nghiệp, được nhiều tay vợt hàng đầu như Ben Johns, Anna Bright, Kate Fahey hay Tyson McGuffin tin dùng.

Giữa năm 2024, Gen 3 từng có thời gian ngắn bị gỡ khỏi danh sách vợt được USAP phê duyệt. Tuy nhiên, JOOLA sau đó đã điều chỉnh và đưa ra các phiên bản đáp ứng quy định, đồng thời tiếp tục phát triển công nghệ này qua các dòng Pro IV và mới nhất là Pro V.

Đơn kiện của JOOLA cho rằng công nghệ Propulsion Core đã bị nhiều đối thủ sử dụng rộng rãi mà không xin phép. Trong khi đó, JOOLA đã đầu tư nghiên cứu và đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ này, nên họ có quyền kiểm soát cách sử dụng Propulsion Core trên thị trường.

Theo JOOLA, việc kiện những hãng vợt này nhằm bảo vệ những nỗ lực nghiên cứu đã góp phần định hình hiệu suất vợt pickleball hiện đại, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của hãng trong việc thúc đẩy đổi mới trong ngành.

JOOLA cho biết trong nhiều năm qua, hãng đã đầu tư lớn vào nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ lõi Propulsion Core - yếu tố được xem là nền tảng trong các dòng vợt thi đấu chuyên nghiệp. Hãng khẳng định các thiết kế của mình không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của pickleball trên toàn cầu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách chế tạo vợt và trải nghiệm thi đấu của người chơi ở mọi cấp độ.

Công nghệ Propulsion Core được JOOLA áp dụng để tạo ra chiếc vợt pickleball có lực mạnh và khả năng kiểm soát cao. (Nguồn: JOOLA)

Hãng cho rằng việc công nghệ này bị sao chép trái phép không chỉ làm giảm chất lượng, mà còn có thể ảnh hưởng đến tính công bằng trong thi đấu.

Ông Richard Lee, Giám đốc điều hành JOOLA, nhấn mạnh việc bảo vệ sáng tạo không nhằm cản trở đối thủ, mà để đảm bảo các khoản đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới được tôn trọng. Theo ông, các thương hiệu muốn phát triển bền vững cần dựa trên ý tưởng và công nghệ riêng, thay vì sao chép.

“Việc bảo vệ đổi mới không nhằm hạn chế người khác, mà để đảm bảo những đầu tư, chất xám và công nghệ phục vụ sự phát triển môn thể thao này được ghi nhận xứng đáng. Những thương hiệu có thể định hình tương lai của môn thể thao này là những đơn vị dám tự mình đổi mới. Chúng tôi khuyến khích mỗi thương hiệu mang đến những ý tưởng và công nghệ riêng", ông Richard Lee cho biết.

Theo JOOLA, việc theo đuổi hành động pháp lý lần này phản ánh nguyên tắc nhất quán của hãng: Sự đổi mới cần được bảo vệ. Công ty hiện sử dụng nhiều công cụ pháp lý như bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và các quy trình kinh doanh để bảo vệ danh mục tài sản trí tuệ của mình.

Bên cạnh đó, JOOLA khẳng định vẫn ủng hộ cạnh tranh lành mạnh trong ngành, đồng thời khuyến khích các thương hiệu đầu tư vào công nghệ và sáng tạo riêng. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các dòng vợt như 3S, 3S Dual, Pro IV và Pro V nhằm tạo điều kiện cho những đổi mới thực sự, lấy người chơi làm trung tâm.

“Hành động này xuất phát từ nguyên tắc, chúng tôi không thể chấp nhận công nghệ do mình phát triển trong nhiều năm bị sử dụng trái phép. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong của môn thể thao này và luôn tôn trọng những thương hiệu cạnh tranh bằng ý tưởng riêng", ông Lee nhấn mạnh.

Được thành lập từ năm 1952, JOOLA là thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị bóng bàn và pickleball. Hãng hiện hợp tác với nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, trong đó có tay vợt pickleball nam số 1 thế giới Ben Johns.