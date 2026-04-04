Vinh Hiển đánh bại top 2 thế giới, vào chung kết pickleball PPA Hanoi Cup 2026

Trương Vinh Hiển đã tạo nên cơn địa chấn tại bán kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 khi đánh bại hạt giống số 1 Federico Staksrud với tỉ số 2-1 (11-7, 4-11, 11-6), qua đó giành quyền vào chung kết một cách đầy thuyết phục.

Bước vào trận bán kết, Vinh Hiển nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo thế trận cân bằng trước đối thủ đẳng cấp. Ở set đầu tiên, anh thi đấu chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 11-7. Dù Staksrud liên tục tung ra những cú drive hiểm hóc và điều bóng khó chịu, Vinh Hiển vẫn giữ được sự ổn định cần thiết để vượt lên.

Sang set hai, cục diện thay đổi khi Staksrud thể hiện đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu thế giới. Với lối chơi ổn định và khả năng điều bóng đỉnh cao, tay vợt người Argentina nhanh chóng kiểm soát thế trận. Vinh Hiển gặp nhiều khó khăn, chủ yếu chống đỡ và không thể duy trì khả năng ghi điểm, chấp nhận thua 4-11 khi đối thủ cân bằng tỉ số.

Trước đó, Trương Vinh Hiển thi đấu quả cảm, thắng áp đảo Mitchell Hargreaves 2-0 để giành vé vào bán kết PPA Asia 1000.

Set quyết định diễn ra kịch tính và giàu cảm xúc. Vinh Hiển sớm tạo lợi thế nhờ những cú drive trái tay chính xác, liên tục khiến khán giả trên khán đài vỡ òa. Dù Staksrud vẫn duy trì sự bình tĩnh với những pha bỏ nhỏ và khả năng điều bóng đỉnh cao, tay vợt Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Ở giai đoạn cuối, Vinh Hiển tạo ra không dưới 5 match point nhưng đều bị Staksrud cứu thành công bằng bản lĩnh của một ngôi sao lớn. Ở điểm số quyết định, một tình huống bóng được xác định “in” đã khép lại trận đấu với tỉ số 11-6, mang về chiến thắng lịch sử cho đại diện Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu, Vinh Hiển xúc động nói: “Em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả đồng đội, gia đình và tất cả mọi người trên phía khán đài đã ủng hộ em ngày hôm nay. Trước khi bước vào sét đấu quyết định, em thi đấu với tinh thần cố gắng hết mình và cứ chiến đấu. Mình thắng hoặc thua cũng được, nhưng mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều”.

Trước khi bước vào thi đấu, Vinh Hiển bị đánh giá thấp hơn khi phải chạm trán đối thủ đang xếp hạng 2 thế giới theo bảng xếp hạng PPA Tour 2026. Cuộc đối đầu giữa Trương Vinh Hiển và Federico Staksrud được xem là một trong hai trận bán kết đáng chú ý nhất trong ngày 4/4, bên cạnh trận đấu có sự góp mặt của Lý Hoàng Nam.

Federico Staksrud đang xếp hạng 2 thế giới theo bảng xếp hạng PPA Tour 2026.

Staksrud sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 44 danh hiệu đơn nam, trong đó có chức vô địch PPA Masters 2025 cùng chuỗi hơn 10 giải liên tiếp vào chung kết. Lối chơi ổn định, khả năng điều bóng thông minh và bản lĩnh thi đấu là những điểm mạnh nổi bật của tay vợt người Argentina.

Chiến thắng này không chỉ đưa Trương Vinh Hiển vào chung kết mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Xuất thân từ quần vợt chuyên nghiệp, từng tham gia vòng loại Davis Cup, Vinh Hiển chuyển sang pickleball từ giai đoạn 2022 - 2023 và nhanh chóng vươn lên nhóm tay vợt hàng đầu khu vực.

Trong những năm gần đây, anh liên tục gặt hái thành tích ấn tượng như chức vô địch OB Open Pickleball Championships 2024, ba huy chương châu Á, cùng các danh hiệu TBS Cup Bình Phước và Siêu Cúp đơn nam chuyên nghiệp năm 2025.