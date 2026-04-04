2 tay vợt Việt Nam gặp nhau ở chung kết pickleball PPA Hanoi Cup 2026

Sáng 4/4, tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam đã có màn trình diễn áp đảo trước Dylan Frazier để giành vé vào chung kết đơn nam Pro tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, qua đó thiết lập cuộc đối đầu đáng chờ đợi với Trương Vinh Hiển.

Hoàng Nam cho thấy đẳng cấp vượt trội khi áp đảo đối thủ người Mỹ với chiến thắng 2-0 (11-5, 11-6). Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận, từ những pha giao bóng, điều bóng cho đến khả năng xử lý ở khu vực vạch bếp. Với lối chơi chắc chắn, hiệu quả, tay vợt Việt Nam không cho Frazier nhiều cơ hội phản kháng.

Frazier được đánh giá là thử thách lớn khi vừa loại Trịnh Linh Giang ở vòng trước. Anh bắt đầu chơi pickleball từ năm 14 tuổi và gây ấn tượng khi vươn lên đỉnh cao dù không có nền tảng tennis. Sở hữu lối chơi chắc chắn, phòng ngự kín kẽ ở vạch bếp cùng khả năng xử lý chiến thuật thông minh, Frazier được đánh giá là một đối thủ "khó nhằn".

Lý Hoàng Nam thi đấu áp đảo trước đối thủ Dylan Frazier.

Ở trận bán kết diễn ra trước đó, Trương Vinh Hiển đã tạo nên “cơn địa chấn” khi đánh bại hạt giống số một Federico Staksrud với tỷ số 2-1 (11-7, 4-11, 11-6). Tay vợt Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, duy trì sự ổn định trước những pha điều bóng khó chịu và các cú đánh tinh quái từ đối thủ đẳng cấp.

Dù Staksrud thể hiện kỹ năng xử lý tinh tế với những pha bỏ nhỏ và điều bóng chính xác, Vinh Hiển vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể. Khả năng thích nghi nhanh cùng tinh thần thi đấu lì lợm giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục.

Chiến thắng của hai tay vợt đã tạo nên trận chung kết giữa các đối thủ Việt Nam. Đây được coi là cột mốc lịch sử của pickleball nước nhà tại một giải đấu tầm cỡ châu lục. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Lý Hoàng Nam góp mặt ở trận chung kết trong hệ thống PPA Tour, khẳng định sự ổn định và đẳng cấp của anh.

Trận chung kết diễn ra vào ngày 5/4 được đánh giá màn so tài đỉnh cao, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên chức vô địch đơn nam tại PPA Tour Asia chắc chắn thuộc về một tay vợt Việt Nam.