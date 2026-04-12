Có gì đặc biệt ở chiếc vợt pickleball giá 5 triệu đồng do Trump Store mở bán?

Trong bộ sưu tập mùa xuân ra mắt trên Trump Store - trang web bán lẻ chính thức của tập đoàn nhà Tổng thống Donald Trump - các mẫu vợt pickleball giá 180 USD (gần 5 triệu đồng) đang gây chú ý và tạo ra nhiều tranh luận.

Mức giá này nhanh chóng gây tranh luận, bởi nếu nhìn vào thiết kế và thông số kỹ thuật, sản phẩm không có nhiều điểm khác biệt so với các mẫu vợt phổ biến trên thị trường.

Theo mô tả sản phẩm trên Trump Store, cây vợt được làm từ vật liệu nhẹ, hướng tới hiệu suất cao và có tay cầm tạo cảm giác thoải mái. Sản phẩm có chiều dài 15,75 inch, rộng 8 inch, lõi dày 16 mm, trọng lượng khoảng 8,2 oz, tay cầm dài 4,75 inch.

Vợt sử dụng lõi polypropylene, bề mặt hoàn thiện bằng than chì và thiết kế thân rộng. Tuy nhiên, đây đều là những tiêu chí quen thuộc trong phân khúc tầm trung.

Các dòng vợt pickleball được bán trên Trump Store đều được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau nhằm tiếp cận đa dạng người chơi. Phiên bản vợt Pickleball TRUMP màu pastel nổi bật ra mắt mùa xuân năm nay được thiết kế với gam màu nhẹ nhàng, mang lại cảm giác tươi sáng nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng nhờ chất liệu nhẹ và tay cầm êm ái.

Mẫu vợt trong bộ sưu tập mùa xuân trên Trump Store. (Nguồn: Trump Store)

Trong khi đó, dòng vợt Pickleball MAGA gắn với thông điệp quen thuộc của Donald Trump - "Make America Great Again" (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) - vừa đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu vừa nhấn mạnh yếu tố biểu tượng, hướng đến những người chơi yêu thích sự nhận diện thương hiệu.

Còn phiên bản vợt họa tiết hoa TRUMP lại thiên về tính thẩm mỹ, với thiết kế rực rỡ, phù hợp các trận đấu ngoài trời, kết hợp giữa yếu tố thời trang và hiệu suất cơ bản trên sân.

Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất lại nằm ở yếu tố nhận diện thương hiệu. Các phiên bản vợt đều in nổi chữ “TRUMP” ở mặt trước. Sản phẩm không chỉ được quảng bá là dụng cụ thể thao, mà còn mang tính biểu tượng cá nhân. Phần mô tả sản phẩm thậm chí nhấn mạnh việc người chơi có thể “thể hiện tình yêu nước Mỹ” qua mỗi trận đấu.

Chính sự chênh lệch giữa giá bán và thông số kỹ thuật khiến cây vợt trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng với mức giá gần 200 USD, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn các sản phẩm từ những thương hiệu chuyên dụng với công nghệ cao hơn.

TikToker Connor Clary cũng nhận xét thẳng thắn rằng anh không nghĩ một cây vợt pickleball nên có giá đến 180 USD.

Không chỉ dừng lại ở vợt, Trump Store còn xây dựng cả một hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh pickleball nhằm hoàn thiện trải nghiệm cho người chơi. Nổi bật là bộ 3 quả bóng Pickleball thương hiệu Trump giá 24 USD (khoảng 630 nghìn đồng), được quảng bá đạt tiêu chuẩn thi đấu, giúp tăng độ ổn định và kịch tính cho mỗi trận đấu.

Không chỉ bán riêng vợt, Trump Store còn mở rộng sang nhiều sản phẩm liên quan đến pickleball. (Nguồn: Trump Store)

Trong khi đó, túi Pickleball Trump giá 200 USD (khoảng 5,3 triệu đồng) lại được mô tả là phụ kiện cao cấp, với thiết kế nhiều ngăn tiện dụng, kiểu dáng tinh gọn, phục vụ cả nhu cầu thi đấu lẫn sinh hoạt hằng ngày.

Thực tế, đây không phải lần đầu gia đình ông Trump gây chú ý với các sản phẩm mang thương hiệu cá nhân. Trước đó, Melania Trump từng kinh doanh các mặt hàng thời trang, bao gồm cả chiếc vòng cổ Freedom trị giá 600 USD. Barron Trump cũng là một trong những người đồng sáng lập thương hiệu đồ uống Sollos Yerba Mate, dự kiến ra mắt hương vị đầu tiên vào tháng 5.

Trong bối cảnh đó, cây vợt pickleball lần này cũng có thể được xem là một phần trong chiến lược bán giá trị thương hiệu và hình ảnh.

Trump Store thực chất là cửa hàng chính thức thuộc hệ sinh thái kinh doanh của The Trump Organization - tập đoàn gia đình đứng sau các hoạt động kinh doanh của ông Trump.

Trump Store đóng vai trò là kênh bán lẻ các sản phẩm mang thương hiệu vị thống Mỹ, từ quần áo, phụ kiện, đồ lưu niệm cho đến dụng cụ thể thao.

Pickleball hiện là một trong những môn thể thao tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, đặc biệt phổ biến trong nhóm người trung niên và tầng lớp có thu nhập cao.

Vì vậy, việc Trump Store đưa bộ môn này vào danh mục sản phẩm không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà phản ánh một hướng đi có tính toán. Thay vì chỉ bán dụng cụ thể thao, doanh nghiệp này đang “đóng gói” pickleball như một phần của phong cách sống, gắn nó với hình ảnh và thương hiệu cá nhân.